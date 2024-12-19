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رياضة

أبرزها الزمالك وسيراميكا، حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

مواجهات الزمالك وسيراميكا،
مواجهات الزمالك وسيراميكا، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

ويشهد اليوم الخميس ثلاث مواجهات في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري المصري على النحو التالي:

مباراة حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي 

تنطلق مباراة حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي في الساعة 5 مساء ويحتضنها ستاد السويس.

طاقم حكام مباراة حرس الحدود والمصري

مباراة طلائع الجيش ضد بتروجيت 

تنطلق مباراة طلائع الجيش ضد بتروجيت في الساعة 5 مساء ويستضيفها ستاد جهاز الرياضة العسكري.

طاقم حكام مباراة طلائع الجيش وبتروجيت

مباراة الزمالك ضد سيراميكا

تنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره سيراميكا كليوباترا في الساعة 8 مساء، ويحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

طاقم حكام مباراة الزمالك وسيراميكا 

الزمالك يختتم تحضيراته لمواجهة سيراميكا

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب حلمي زامورا استعدادًا لمواجهة سيراميكا اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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