الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رياضة

قبل مواجهة الزمالك، خلافات بين سيراميكا وأيمن الرمادي وراء شائعة رحيله

أيمن الرمادي، فيتو
أيمن الرمادي، فيتو

كشف مصدر داخل فريق نادي سيراميكا كليوباترا، عن السبب الحقيقي وراء انتشار شائعة رحيل أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الكروي بالنادي خلال الآونة الاخيرة بعد هزيمة الفريق بخماسية من البنك الأهلي في كأس الرابطة.

وكان أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، قد نفى في عدة تصريحات له خلال الأيام الماضية، رحيله عن الفريق سواء بالإقالة أو الاستقالة وأنه مستمر مع الفريق دون مشاكل.

وأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك خلافات بسيطة بين المدير الفني وإدارة النادي حول طريقة إدارة العمل بالنادي، سواء الخاصة بالجانب الإداري أو الفني.

وعلمت “فيتو” أيضا أن الأمر لم يصل إلى رحيل المدير الفني عن الفريق، حيث إن الفريق يسير بشكل جيد في الدوري الممتاز وأن هناك أطرافا تدخلت لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة بين الطرفين من اجل مصلحة الفريق.

مباراة سيراميكا والبنك الأهلي 

كأس رابطة الأندية، اكتسح فريق البنك الأهلي نظيره سيراميكا، بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة الأولى بافتتاحية بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسجل لفريق البنك الأهلي أسامة فيصل هدفين في الدقيقة 29 و76، وياو أنور هدفين في الدقيقة 52 و78، ومحمد هلال في 85.

وتعرض إسلام عيسى لاعب سيراميكا كليوباترا، للطرد في الدقيقة 25 من  المباراة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز علي أن يتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت.

 

مواعيد مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري

الخميس 19 ديسمبر
حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي.. 5 مساء - استاد السويس
طلائع الجيش ضد بتروجيت..5 مساء - استاد جهاز الرياضة 
الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا..8 مساء - استاد القاهرة 


الجمعة 20 ديسمبر
الجونة ضد إنبى..5 مساء - ستاد خالد بشارة بالغردقة 
مودرن سبورت ضد البنك الأهلى..5 مساء - استاد القاهرة 
فاركو ضد زد إف سي.. 8 مساء


السبت 21 ديسمبر
غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري..5 مساء - استاد غزل المحلة 
الإسماعيلى ضد بيراميدز..8 مساء - استاد الإسماعيلية 

 

7 يناير 2025

الأهلي ضد سموحة.. 5 مساء

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت في وقت سابق تأجيل لقاء الأهلي وسموحة، في إطار الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز. 

وقالت رابطة الأندية في بيان رسمي: إن المباراة ستقام يوم 7 يناير المقبل باستاد القاهرة الدولي، بدلا من يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن التعديل جاء بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال، إلى 22 ديسمبر، بدلا من يوم 13 من الشهر نفسه بسبب مشاركة الفريق الأحمر في كأس الإنتركونتيننتال.

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