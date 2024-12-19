تفاصيل أعمال المرافق لتوسعات مدينة الشيخ زايد

كشفت المهندسة مروة حسين أمين «رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد » عن تفاصيل اعمال المرافق بامتداد المدينة القرار ٧٧ لسنة ٢٠١٧، وتقدر مساحة امتداد المدينة القرار 77 بما يقارب (8336 فدانًا) تقريبًا حيث يقع (الامتداد الغربي للمدينة) على طريق مصر إسكندرية الصحراوي ويعتبر امتداد ومتنفس جديد للمدينة، وتم تخطيط تلك المنطقة (الامتداد الغربي) بشكل يضمن استيعاب كافة الأنشطة (سكني – خدمي – تجاري - ترفيهي)



وأشارت إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات صرف باقطار 1200 مم و1000 مم و800 مم و630 مم و250 مم لكامل منطقة امتداد المدينه بالقرار 77 لسنه 2017، وكذلك تنفيذ خطوط المياه بأقطار 1200 مم للتغذيه من المحطة الرئيسية بالشيخ زايد وخطوط التوزيع بأقطار 800 مم و630 مم و250 مم.

ومن الجدير بالذكر أن منطقه التوسعات تم تخطيطها لتكون على نفس طراز مدينة الشيخ زايد

و من جانبها أكدت المهندسة/ مروة حسين أمين على القائمين علي الاعمال من (مسؤولي الجهاز ومسؤولي الشركات) بضرورة تكثيف الجهود للإنتهاء منها فى التوقيتات المحدد له وطبقا للمعايير والاشتراطات الفنية القياسية.

مستجدات تنفيذ الأعمال مشروع "سكن لكل المصريين"

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن آخر مستجدات تنفيذ الأعمال مشروع "سكن لكل المصريين" بمحور محدودي الدخل في مرحلتيه الخامسة والسادسة.



وأوضح المهندس علاء عبد اللاه أن المرحلة الخامسة تضم 298 عمارة، تشمل 7152 وحدة سكنية متكاملة المرافق، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، موزعة على 6 أدوار بواقع 4 وحدات في كل دور. وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المرحلة نحو 85%.



وأضاف أن المرحلة السادسة من المشروع تشمل 240 عمارة بإجمالي 5760 وحدة سكنية بنفس المواصفات، وقد وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى حوالي 22%.



وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن توفير وحدات سكنية تليق بالمستفيدين.



تأتي هذه المتابعة في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الإسكان لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية للإسكان الاجتماعي، بما يدعم رؤية الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة دمياط الجديدة ارض مخزن بمساحة 582 مترًا بسعر 8665 جنيهًا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 3000 متر بسعر 44760 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1300 متر بسعر 9250 جنيهًا.

كما تطرح في الفيوم الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 42001 متر بسعر 2740 جنيهًا، وأرض تعليمي جامعة بمساحة 98529 مترا بسعر 1830 جنيهًا، أرض تجاري بمساحة 3997 مترًا بسعر 3645 جنيهًا.

وفي المنيا الجديدة أرض فندق بمساحة 17640 مترا بسعر 4500 جنيه، وأرض تجاري سكني بمساحة 1556 مترا بسعر 7900 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 681 مترا بسعر 17250 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1230 مترا بسعر 4265 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1044 مترا بسعر 13545 جنيها.

كما تطرح بـمدينة ناصر الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها، وأرض بنك بمساحة 1018 مترا بسعر 6545 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46278 مترا بسعر 46278 جنيها.

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