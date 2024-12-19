الخميس 19 ديسمبر 2024
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مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات البنية التحتية بالعاشر من رمضان

مسئولو الاسكان, فيتو
مسئولو الاسكان, فيتو

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عددًا من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة، في زيارة تفقدية للمدينة.

شملت الزيارة جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية الثالثة، حيث تابع الحضور أعمال تطوير البنية التحتية، وخاصة منظومة الصرف الصناعي، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكات وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي. كما قاموا بالمرور على منطقة البرك العشوائية للوقوف على آخر المستجدات في أعمال الردم، التي تُنفذ ضمن خطة الجهاز للحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى متابعة تقدم العمل في إنشاء أحواض الترسيب الجديدة، التي تمثل حلًا دائمًا لمعالجة الصرف الصناعي.

وأشاد قيادات الهيئة بجهود جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين البنية التحتية، مؤكدين على أهمية متابعة التنفيذ لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة. تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الهيئة لدعم المشروعات التنموية في المدن الجديدة وتعزيز البيئة الاستثمارية.

وكشف  المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن آخر مستجدات تنفيذ الأعمال  مشروع "سكن لكل المصريين" بمحور محدودي الدخل في مرحلتيه الخامسة والسادسة.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه أن المرحلة الخامسة تضم 298 عمارة، تشمل 7152 وحدة سكنية متكاملة المرافق، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، موزعة على 6 أدوار بواقع 4 وحدات في كل دور. وبلغت نسبة الإنجاز في هذه المرحلة نحو 85%.

وأضاف أن المرحلة السادسة من المشروع تشمل 240 عمارة بإجمالي 5760 وحدة سكنية بنفس المواصفات، وقد وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى حوالي 22%.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن توفير وحدات سكنية تليق بالمستفيدين. 

تأتي هذه المتابعة في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الإسكان لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية للإسكان الاجتماعي، بما يدعم رؤية الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

 

طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة دمياط الجديدة ارض مخزن بمساحة 582 مترا بسعر 8665 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 3000 متر بسعر 44760 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1300 متر بسعر 9250 جنيهًا.

كما تطرح في الفيوم الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 42001 متر بسعر 2740 جنيهًا، وأرض تعليمي جامعة بمساحة 98529 مترا بسعر 1830 جنيهًا، أرض تجاري بمساحة 3997 مترًا بسعر 3645 جنيهًا.

وفي المنيا الجديدة أرض فندق بمساحة 17640 مترا بسعر 4500 جنيه، وأرض تجاري سكني بمساحة 1556 مترا بسعر 7900 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 681 مترا بسعر 17250 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1230 مترا بسعر 4265 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1044 مترا بسعر 13545 جنيها.

كما تطرح بـمدينة ناصر الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها، وأرض بنك بمساحة 1018 مترا بسعر 6545 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46278 مترا بسعر 46278 جنيها.

 

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البنية التحتية العاشر من رمضان الصرف الصناعي المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية
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