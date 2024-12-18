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وفاة شاب تونسي متأثرا بحروق خطيرة بعدما أضرم النار في نفسه

وفاة شاب تونسي متأثرا
وفاة شاب تونسي متأثرا بحروق خطيرة بعدما أضرم النار في نفسه

توفي  شاب تونسي، اليوم الأربعاء، متأثرًا بالحروق التي طالت جسده، بعد أن أقدم على إضرام النار في نفسه، ونقله إلى أحد المستشفيات القريبة في تونس.

 

تونسي يضرم النيران في جسده

ولا تزال دوافع إقدام الشاب على الانتحار مجهولة، وفقًا لإذاعة "موزاييك أف أم" التونسية.

وأثارت الحادثة التي وقعت بمحافظة تطاوين أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، التساؤلات حول تواتر حالات الانتحار خلال السنوات الأخيرة.

حالات الانتحار في تونس

وأفادت منظمة مدنية تونسية بتسجيل 95 حالة انتحار العام 2023، أغلبها في صفوف الشباب.

وجاءت الحادثة بعد 3 أسابيع من أخرى عاشتها مدينة الشابة بمحافظة المهدية وسط البلاد، حيث أقدم مدرّس على الانتحار حرقًا، جرّاء تعرّضه لحملة تنمّر من قبل طلبته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتذكّر حوادث الانتحار المتواترة، بإقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي على إضرام النار في نفسه بمحافظة سيدي بوزيد، في 17 ديسمبر 2010، حيث تسببت وفاته في اندلاع الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

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تونس شاب تونسي تونسي يضرم النار في نفسه موزاييك إف إم

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