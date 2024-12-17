حملات تموينية مكبرة على محطات الوقود ومستودعات أسطوانات البوتاجاز بالقاهرة

وجه ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة، بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التموينية والتجارية المختلفة بالأسواق ومحطات الوقود، وكذلك مكافحة كافة صور الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية للوقوف على مدى التزامهم، والتأكد من توافر الأرصدة اللازمة من أسطوانات البوتاجاز التجارية والمنزلية لسد احتياجات المواطنين وشكاوى المواطنين.

وشنت المديرية حملة مكبرة بتمشيط الأسواق ومحطات الوقود وتمكن أفراد الحملة من تحرير 5 محاضر متنوعة، ما بين بيع بوتجاز بأزيد عن السعر الرسمي المقرر للأسطونات البوتاجاز التجارية والمنزلية وأيضا عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد.

التحفظ على 100 أسطوانة تجارية زنة 25 كجم

وتم التحفظ على 100 أسطوانة تجارية زنة 25 كجم والمخصصة للأغراض التجارية، وذلك لقيام المستودع بالتصرف مخالفا لأحكام القانون 109 لسنة 1980 والقرار 184 لسنة 2017.

وتهيب مديرية تموين القاهرة بكافة المتعاملين في سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة سواء من خلال المستودعات أو الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع على المحطات ومستودعات غاز البوتاجاز للوقوف على مدى التزامهم والتأكد من طرح البوتاجاز بالسعر الرسمي المقرر من الجهات المعنية والتصدي لأي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

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