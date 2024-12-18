حركة تنقلات محدودة لمأموري الأقسام والمراكز بالقليوبية

أجرى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، حركة تنقلات محدودة لمأموري الأقسام والمراكز، أشرف عليها اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء محمد عبدالهادي نائب مدير أمن القليوبية لقطاع جنوب.

حركة تنقلات ضباط مديرية امن القليوبية

وشملت الحركة نقل عدد من المأمير وهما:- العميد محمد سعيد مرسي مأمور مركز كفر شكر، والعميد رياض عادل إبراهيم مدير إداره تأمين الطرق والمنافذ، العقيد محمود محمد عطيه مدير إدارة تآمين المستشفيات الحكومية، والعقيد خالد محمد أبو جميل مدير إدارة الشكاوى والتحقيقات، والعقيد محمد محمد محي الدين مأمور مركز القناطر الخيرية، العقيد هشام محمد أسامة يوسف مامور مركز الخانكة، العقيد عمرو احمد محمد سالم مأمور مركز قليوب.

كما شملت الحركة نقل النقيب أحمد محمد عبد الباقي ضابط بمركز قليوب، والنقيب محمد عبد القادر عبد الغني ضابط بمركز شبين القناطر، والنقيب عبد الله محمد سيد ضابط بمركز شبين القناطر، والملازم أول أحمد عصام جاب الله ضابط بمركز كفر شكر، والملازم إسلام فتحي إبراهيم السيد ضابط بمركز شبين القناطر، الملازم محمد عادل محمد ضابط بقسم الخانكة.

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