الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية تستهدف تنفيذ 668 حكما قضائيا و7 قضايا مخدرات في أسوان

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 7 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة).

 

وضبط قطعتى سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (طبنجة – بندقية اَلية – 3 خزينة - عدد من الطلقات)،  وتنفيذ 668 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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