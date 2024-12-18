الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة خلال حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 15 كيلو جرام لمخدر البانجو - 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).

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كما ضبط 4 قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (بندقية خرطوش –3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة ( 8 متهمين"لـ 7 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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