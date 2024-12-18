ريال مدريد يستعين بالقوة الضاربة أمام باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، تشكيل اللاعبين لمواجهة باتشوكا المكسيكي التي تجمعهما في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان باتشوكا تخطى كلًا من بوتافوجو بطل أمريكا الجنوبية، والأهلي بطل إفريقيا، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتننتال.

واستعان ريال مدريد بالقوة الضاربة حيث تواجد فينيسيوس جونيور أساسيًا، بعدما كان بديلًا في مباراتي أتالانتا ورايو فاليكانو الماضيتين، كما هو الحال بعودة كيليان مبابي بعد تعافيه من الإصابة، لتكتمل القوة الضاربة في هجوم ريال مدريد ضد باتشوكا.

تشكيل ريال مدريد اليوم أمام باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

وجاء تشكيل ريال مدريد اليوم أمام باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنتونيو روديجير، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جوس.

فيما يتواجد على دكة الاحتياطي كلا من أندري لونين، فران جونزاليس، لوكا مودريتش، أردا جولر، إبراهيم دياز، إندريك، فاييخو، داني سيبايوس، لورينزو، يوسف، راؤول أسينسيو.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

باتشوكا بطل كأس التحدي

وتمكن باتشوكا من حصد كأس التحدي في نصف النهائي على حساب النادي الأهلي والتأهل للمباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويتواجد مباشرة بالمباراة النهائية، وذلك على عكس الأندية التي شاركت في النسخة الحالية من بطولة.

تنقل قنوات مجانية نهائي كأس إنتر كونتيننتال بين ريال مدريد ضد باتشوكا مساء اليوم الأربعاء التي يحتضنها استاد لوسيل في قطر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

ومن المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال عبر قناة "beIN SPORTS" المفتوحة، وقناة "Alkass One HD".

وجاء تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا اليوم في نهائي كأس إنتركونتيننتال كالتالي:

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة beIN Sports

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11013.

معدل الترميز 27500.

تصويب الخطأ 4/5.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.