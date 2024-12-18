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سياسة

نقيب المحامين يطالب النقابات الفرعية بإرسال ميزانية 2024

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم قرارًا بشأن ميزانيات النقابات الفرعية 

قانون المحاماة   

وقال:" بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983 معدلًا بالقانون 147 لسنة 2019، واللائحة المالية للنقابة العامة للمحامين. على جميع النقابات الفرعية تنفيذ الآتي: 

ميزانيات النقابات الفرعية للمحامين 

أولًا: إرسال الميزانيات مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها والقوائم عن العام المالي 2024 بعد الانتهاء من إعدادها، وتسليمها للنقابة العامة للمحامين في أقرب وقت معتمدة من مراقب حسابات حتى يتسنى للنقابة عرضها على الجمعية العمومية.

تحليل بنود الميزانيات 

ثانيًا: إرسال التحليلات التفصيلية لبنود الميزانيات عن الاعوام المالية السابقة (2019، 2020، 2021، 2022، 2023)، وعلى جميع النقابات الفرعية سرعة تنفيذ القرار مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل. 

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ميزانيات النقابات الفرعية للمحامين 14 نقابة للمحامين المحامين
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