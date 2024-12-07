الأحد 08 ديسمبر 2024
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سياسة

مجلس نقابة المحامين: طلب تجديد بروتوكول القيمة المضافة متوقف على توقيع وزيري العدل والمالية

مجلس نقابة المحامين،
مجلس نقابة المحامين، فيتو

قال مجلس نقابة المحامين، إنه تقدم بطلب تجديد بروتوكول القيمة المضافة وتم مناقشته في مصلحة الضرائب، ويتوقف على توقيع وزيري العدل والمالية.

موعد انتخابات النقابات الفرعية للمحامين 

وقرر مجلس نقابة المحامين، تأجيل تحديد مواعيد انتخابات مجالس النقابات الفرعية، لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام.

تأجيل انتخابات النقابات الفرعية للمحامين 

وناقش مجلس نقابة المحامين في اجتماعه اليوم، ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والسابق إحالتها إلى اللجنة المشكلة من المجلس لإعداد مذكرة تفصيلية لكل حكم على حدة والعرض على المجلس.

وقرر المجلس إحالة مناقشة هذه الأحكام والموافقة عليها إلى هيئة المكتب.

كما وافق المجلس على إحالة بعض الطلبات المعروضة على المجلس إلى هيئة المكتب لنظرها.

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تحصيل ضريبة القيمة المضافة نقابة المحامين المحامين

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