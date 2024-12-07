السبت 07 ديسمبر 2024
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سياسة

"المحامين" تقرر تأجيل موعد انتخابات مجالس النقابات الفرعية

مجلس نقابة المحامين،
مجلس نقابة المحامين، فيتو

قرر مجلس نقابة المحامين، تأجيل تحديد مواعيد انتخابات مجالس النقابات الفرعية، لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام.

تأجيل انتخابات النقابات الفرعية للمحامين 

وناقش مجلس نقابة المحامين في اجتماعه اليوم، ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والسابق إحالتها إلى اللجنة المشكلة من المجلس لإعداد مذكرة تفصيلية لكل حكم على حدة والعرض على المجلس.

وقرر المجلس إحالة مناقشة هذه الأحكام والموافقة عليها إلى هيئة المكتب.

كما وافق المجلس على إحالة بعض الطلبات المعروضة على المجلس إلى هيئة المكتب لنظرها.

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