الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

العثور على جثث مجهولة الهوية في السيدة زينب بدمشق

جثث مجهولة المصدر
جثث مجهولة المصدر

أعلن عضو مجلس إدارة في الدفاع المدني السوري عمار السلمو، الأربعاء أن فرق "الخوذ البيضاء" عثرت على نحو 20 جثة ورفات مجهولة الهوية في مخزن للأدوية في منطقة السيدة زينب في دمشق.

 

معقلا لعناصر من حزب الله اللبناني

وكانت منطقة السيدة زينب الواقعة جنوب دمشق معقلا لعناصر من حزب الله اللبناني وغيره من المجموعات المدعومة من إيران منذ 2012 الذين قالوا إنهم دخلوها للدفاع عن المقام المقدس بعد انطلاق الانتفاضة على الرئيس بشار الأسد.


وخلت المنطقة الآن تماما من عناصر حزب الله وفصائل أخرى موالية لإيران، وحل مكانهم مسلحون محليون.

وقال السلمو من المكان الذي يقع قرب مقام السيدة زينب لوكالة "فرانس برس": "وصلنا بلاغ عن وجود جثث وهياكل عظمية وروائح كريهة في هذا المكان".

العظام منشورة في كل مكان

وبحسب السلمو فإن "الأعداد الموجودة هنا لا تتجاوز 20 ضحية، لكن العظام منشورة في كل مكان، سنحاول تجميع هذه العظام ومعرفة الرقم التقديري".

وشاهد مصور وكالة "فرانس برس" في المكان مخزنا قرب مقام السيدة زينب مباشرة، وفي داخله غرفة خزّنت فيها أدوية تحتوي على براد صغير، عثر فيه على نحو عشر جثث، بالإضافة إلى جماجم وعظام مبعثرة على الأرض.

وقامت فرق الدفاع المدني برفع الجثث والعظام ووضعها في أكياس لتجميعها من أجل البدء بعملية التعرف عليها.

وأضاف السلمي أن "المكان مخصص ليكون مستودع أدوية، لكن داخل المستودع يوجد براد، هذا البراد يحتوي على جثث متفسخة وهياكل عظمية يبدو أنها ماتت قبل سنتين أو سنة ونصف، بشكل تقريبي".

 

فحص الحمض النووي لمعرفة هوية الجثث

وأوضح السلمو أن ثمة "أرقاما موجودة على تلك الأكياس التي كتب عليها حلب- حريتان، لا ندري لمن تعود هذه الجثث، سنحاول معرفة أي تفاصيل تدلنا على هويتها".

وتابع أن "ما نستطيع أن نفعله الآن هو توثيق هذه الجثث لمعرفة أعمارها، وفيما بعد أخذ عينات لفحص الحمض النووي لمعرفة هويتها"

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