جنبلاط يرأس وفدًا إلى دمشق نهاية الأسبوع الجاري

أفاد موقع روسيا اليوم بأن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيتوجه إلى العاصمة السورية دمشق نهاية الأسبوع الحالي، لبحث سبل توطيد العلاقات.

جنبلاط يتوجه إلى سوريا نهاية الأسبوع

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصادر مقربة من جنبلاط قولها: "يتوجه وليد جنبلاط إلى دمشق نهاية الأسبوع، في أول زيارة لقيادي لبناني للعاصمة السورية وسيرافقه وفد من نواب اللقاء الديمقراطي والقيادة الحزبية وعدد كبير من المشايخ الدروز في لبنان وسوريا، وسيتم البحث بكيفية توطيد العلاقات بين الطرفين".

أهداف زيارة جنبلاط إلى سوريا

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن جنبلاط سيلتقي قائد العمليات العسكرية محمد الشرع للتهنئة بسقوط النظام والبحث في مستقبل الأوضاع على الساحتين السورية واللبنانية والمنطقة وكذلك مستقبل العلاقات بين لبنان وسوريا.

وكشفت أن "جنبلاط سيطرح على الشرع مبادرة بعناوين عريضة تتصل برؤيته لشكل ومضمون العلاقات الواجب قيامها بين لبنان وسوريا الجديدة".

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