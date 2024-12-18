قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بعمق 9 كيلومترات داخل ريف درعا جنوبي سوريا

توغلت قوات الإحتلال الإسرائيلية بعمق 9 كيلومترات داخل ريف درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

القوات الإسرائيلية دخلت قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية

وقال المرصد، الذي يوثق الأحداث في سوريا: إن "القوات الإسرائيلية دخلت قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية-الأردنية، وتمركزت في مواقع استراتيجية، بعد تحذيرات للسكان بتسليم السلاح في المنطقة".

وأشار المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي إلى أن "القوات الإسرائيلية دخلت الكتيبة 74 في محيط قرية صيدا، على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا، في خطوة تمثل اختراقًا جديدًا ضمن منطقة جنوب سوريا".

توتر متزايد على الحدود السورية مع الجولان المحتل

ووفق المرصد، "يأتي هذا التحرك العسكري في ظل توتر متزايد على الحدود السورية مع الجولان المحتل".

وعلى الجانب الأخر كشف مصدر مطلع أن الإدارة الأمريكية المقبلة للرئيس دونالد ترامب حثت إدارة البيت الأبيض الحالية عدم إزالة اسم "هيئة تحرير الشام" وقائدها أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، من قائمة الإرهاب في السجلات الأمريكية خلال الفترة القادمة.

التحقق من دقة القرار قبل اتخاذه

وأشار المصدر، بحسب سكاي نيوز عربية إلى أنه المتوقع أن يكون ضمن إدارة ترامب المقبلة، إلى أن الإدارة ترغب في التحقق من دقة القرار قبل اتخاذه، خاصة أن بعض دول الشرق الأوسط اقترحت على الإدارة الحالية شطب اسم الفصيل وزعيمه من القائمة، بينما حذرت دول أخرى من أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأوضاع في المنطقة.

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