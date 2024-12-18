الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بعمق 9 كيلومترات داخل ريف درعا جنوبي سوريا

قوات الإحتلال الإسرائيلية،
قوات الإحتلال الإسرائيلية، فيتو

توغلت قوات الإحتلال الإسرائيلية بعمق 9 كيلومترات داخل ريف درعا في جنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء.

القوات الإسرائيلية دخلت قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية

وقال المرصد، الذي يوثق الأحداث في سوريا: إن "القوات الإسرائيلية دخلت قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية-الأردنية، وتمركزت في مواقع استراتيجية، بعد تحذيرات للسكان بتسليم السلاح في المنطقة".

وأشار المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي إلى أن "القوات الإسرائيلية دخلت الكتيبة 74 في محيط قرية صيدا، على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا، في خطوة تمثل اختراقًا جديدًا ضمن منطقة جنوب سوريا".

توتر متزايد على الحدود السورية مع الجولان المحتل

ووفق المرصد، "يأتي هذا التحرك العسكري في ظل توتر متزايد على الحدود السورية مع الجولان المحتل".

وعلى الجانب الأخر كشف مصدر مطلع  أن الإدارة الأمريكية المقبلة للرئيس دونالد ترامب حثت إدارة البيت الأبيض الحالية عدم إزالة اسم "هيئة تحرير الشام" وقائدها أحمد الشرع، المعروف بأبو محمد الجولاني، من قائمة الإرهاب في السجلات الأمريكية خلال الفترة القادمة.

التحقق من دقة القرار قبل اتخاذه

وأشار المصدر، بحسب سكاي نيوز عربية إلى أنه المتوقع أن يكون ضمن إدارة ترامب المقبلة، إلى أن الإدارة ترغب في التحقق من دقة القرار قبل اتخاذه، خاصة أن بعض دول الشرق الأوسط اقترحت على الإدارة الحالية شطب اسم الفصيل وزعيمه من القائمة، بينما حذرت دول أخرى من أن ذلك قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأوضاع في المنطقة.

تطورات الأوضاع في سوريا وغزة ولبنان تتصدر المباحثات المصرية الإندونيسية بالاتحادية

المفوضية الأوروبية تدعو لإعادة النظر في عقوبات سوريا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القوات الاسرائيلية حقوق الإنسان سد الوحدة التاريخي الحدود السورية قرية كويا محافظتي القنيطرة ودرعا الجولان الحدود السورية مع الجولان

مواد متعلقة

المفوضية الأوروبية تدعو لإعادة النظر في عقوبات سوريا

دول غربية ومنظمات دولية أعلنت التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا (إنفوجراف)

أنقرة: لا استقرار في سوريا دون القضاء على "الإرهاب"
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

قبل اجتماع الفيدرالي، أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18-12-2024

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية