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الاتحاد الأوروبي يعلن إطلاق مئات الأقمار لتزويد الأرض بالإنترنت

الإنترنت، فيتو
الإنترنت، فيتو

أعلنت المفوضية الأوروبية عن توقيع اتفاقية لتنفيذ برنامج IRIS2 الذي سيتم في إطاره إطلاق مئات الأقمار الصناعية التي ستزود الأرض بخدمات الإنترنت.

 

إطلاق مئات الأقمار الصناعية لتزويد الأرض بخدمات الإنترنت

وأشار بيان صادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن مشروع برنامج IRIS2 سيتم تنفيذه من قبل اتحاد SpaceRISE الذي يضم ثلاث شركات اتصالات أوروبية رائدة، هي شركة SES في لوكسمبورغ، وشركة وEutelsat الفرنسية، وHispasat الإسبانية، وسينفذ المشروع في إطار عقد صالح لمدة 12 عاما، وسيموّل من الاتحاد الأوروبي ووكالة الفضاء الأوروبية.

 

وتبعا للبيان فإن منظومة الأقمار الصناعية الجديدة "ستوفر اتصالات موثوقة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والإدارات الحكومية، كما ستؤمن خدمات الإنترنت واسع النطاق للشركات الخاصة ومواطني الاتحاد الأوروبي في المناطق النائية التي لا تتوفر بها حاليا مثل هذه الخدمات".

 

ثالث منظومة أقمار صناعية كبيرة تابعة للاتحاد الأوروبي

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس: "اليوم لا نقوم فقط بإطلاق مشروع للأقمار الصناعية، بل نطلق رؤية لأوروبا أقوى وأكثر ترابطا واستدامة. ويظهر IRIS2 تصميم الاتحاد الأوروبي والتزامه بتعزيز مكانة أوروبا في الفضاء الخارجي".

 

وستكون منظومة IRIS2 ثالث منظومة أقمار صناعية كبيرة تابعة للاتحاد الأوروبي بعد منظومة الأقمار الصناعية الأوروبية Galileo المخصصة لتحديد المواقع ومنظومة Copernicus المخصصة لمراقبة الطقس، ومن المفترض أن تصبح هذه المنظومة منافسا قويا لمنظومة Starlink التابعة لشركة SpaceX الأمريكية، والتي تعد حاليا أكبر مشغل للأقمار الصناعية التي تعمل بمدارات أرضية منخفضة لتوفير خدمات الإنترنت.

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