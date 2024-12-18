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خارج الحدود

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا

أورسولا فون دير لاين،
أورسولا فون دير لاين، فيتو

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج اليوم الأربعاء: إن الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة الـ16 من العقوبات ضد روسيا.

الاتحاد الأوروبي يعد الحزمة 16 من العقوبات على روسيا

وأضافت أورسولا: "الأسبوع الماضي اعتمدنا الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات، وهي تشمل إجراءات ضد "أسطول الظل" الروسي قنوات التحايل (على العقوبات)، ويجري الآن إعداد الحزمة السادسة عشرة".

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وتعليقا على حزمة العقوبات الأوروبية الـ15، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنها غير قانونية، وإن موسكو ستقوم بتحليل هذه الإجراءات ولن تتأخر في الرد عليها.

تأثير العقوبات الأوروبية على روسيا

وأضافت: "هذه الإجراءات غير قانونية وموجهة ضد المشغلين الاقتصاديين والشخصيات العامة الروسية والأجنبية على السواء... تواصل بروكسل إلحاق الضرر ببلدنا بقرار يشكل في الأساس تهديدًا إضافيًّا لأمن الطاقة العالمي واستقرار الاقتصاد العالمي".

يذكر أن العقوبات المفروضة على روسيا قد ارتدت سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

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