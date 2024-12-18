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حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل سائق تروسيكل في حلوان لـ 19 يناير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتهمة قتل سائق تروسيكل، بكسر في الجمجمة والشروع في قتل شقيقه بمنطقة حلوان، لجلسة 19 يناير المقبل لحضور المتهمين من محبسهم. 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمة القتل العمد والشروع في قتل آخر في منطقة حلوان. 


وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي تحمل رقم 8150 جنايات حلوان المقيدة برقم 2530 كلي جنوب حلوان، قيام 4 أشخاص بالتعدي على المجني عليه بسبب خلاف على أولوية المرور، وضربوه بآلة حادة وشوم، فاصابوه بكسر في الجمجمة وجروح خطيرة، إثر إدعاء مشاجرة.

عقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة محكمة الجنايات

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