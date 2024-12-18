محافظ الوادي الجديد يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥, لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، والمدارس الفنية (تجاري - زراعي -صناعي)، ومنظومة الفصل الواحد، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وكذا الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات ومدارس التربية الخاصة والمهني وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس.

ووجّه محافظ الوادى الجديد، بحسن الاستعداد والجاهزية لاستقبال فترة الامتحانات راجيًا لجميع الطلاب التوفيق، واتباع كافّة الإجراءات المنظمة لأعمال سير الامتحانات طبقا للقرارات واللوائح المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحان، مؤكدًا أنه تم مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة الأقباط خلال شهر يناير.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، أنه من المقرر انطلاق الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٥.

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