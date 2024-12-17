إعلام الداخلة يناقش تحديث مناهج التعليم لمواكبة التحول الرقمي

نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية حول "تحديث المناهج التعليمية لمواكبة التحول الرقمي".

عقدت الندوة بمدرسة الشهيد أحمد المنسي الثانوية العسكرية، وذلك ضمن فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت رعاية رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وتوجيهات رئيس قطاع الاعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى، للتوعية بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأوضح محسن محمد مدير عام مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد، أن الندوة حاضر فيها مدير عام إدارة التربية والتعليم بمركز الداخلة أيمن حنفي، وخبير تطوير المناهج بالهيئة العامة لتطوير المناهج التعليمية أنور أحمد رفاعى، وشارك فيها مدير إدارة مدرسة المنسي الثانوية العسكرية أحمد سنوسي، بحضور طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس وقيادات في قطاع التعليم بالمحافظة وأولياء أمور.

افتتح الندوة مدير مركز إعلام الداخلة محسن محمد، مؤكدا على أهمية موضوع الندوة، لافتا إلى أن ثورة المعلومات المتسارعة تفرض العديد من التحديات غير المسبوقة على المجتمعات خصوصا في قطاع التعليم، الأمر الذي فرض الحاجة لإيجاد مناهج جديدة تواكب متطلبات العصر.

وقال أيمن حنفي مدير عام ادارة التربية والتعليم بمركز الداخلة أن التطورات التكنولوجية المتسارعة في ظل ما يعرف بالثورة الرقمية أثرت بشكل كبير على منظومة التعليم وطرحت تساؤلا هاما للنقاش حول كيفية وقدرة منظومة التعليم على مواكبة هذه الثورة على كافة المستويات، في وقت أصبحت فيه المؤسسات التعليمية في أمس الحاجة لتوظيف تقنيات الثورة الرقمية بما يخدم العملية التعليمية.

وأضاف: لقد تأثرت البيئة والمناهج التعليمية بهذه الثورة الرقمية حيث يكاد يتغير حاليا أسلوب التعليم التقليدي الذي يقضي بذهاب الطالب والمعلم إلى الدراسة في مواعيد محددة بحيث بات بإمكان الطالب أن يحصل على البرامج التعليمية ويجتاز الإمتحانات من أي مكان فيما يعرف بالتعليم عن بعد.

وأشار حنفي إلى أن مواكبة العملية التعليمية للتحول الرقمي يجعلها أكثر كفاءة وحداثة، يتطلب إعادة تصميم المناهج الدراسية لتتناسب مع احتياجات العصر الرقمي، فبدلا من الإكتفاء بالأنظمة التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين، تركز المناهج على الإبداع وتطوير المهارات، مؤكدا أن تحديث المناهج لتواكب هذا التحول الرقمي ليس فقط تحسينا تقنيا بل يقتضي الأمر إعادة تطوير التعليم ذاته ليشمل تقنيات متطورة مثل الذكاء الإصطناعي بهدف خلق بيئة تعليمية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم وبناء مستقبلهم المهني.

وأكد مدير عام ادارة التربية والتعليم بمركز الداخلة، أن تحديث المناهج في ظل هذه المتغيرات ليست تحسينا شكليا، وإنما هي عملية ضرورية وملحة من أجل بناء جيل يمتلك مهارات التعامل مع تحديات المستقبل، لافتا إلى أن التحول الرقمي هو المفتاح لإحداث نقلة نوعية في التعليم، وتحديث المناهج هو الوسيلة لتحقيق هذا الهدف.

وأوصت الندوة بضرورة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير وتحديث مناهج التعليم بما يمكن الطلاب من تطوير مهاراتهم ومواكبة تحديات المستقبل، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم والبحث العلمي.

أدار الندوة محمود عزت أخصائي الاعلام بمركز اعلام الداخلة، بمشاركة مروة محمد الاعلامية بالمركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.