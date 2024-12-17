لمجابهة الأزمات والكوارث، الزملوط يشهد إعداد التدريب العملي المشترك "صقر 144"

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 144 "، بحضور العقيد محمود عبد العزيز نائب المستشار العسكري بالمحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز ومديري المديريات والجهات الحكومية المعنية.

حيث تم استعراض خطة بعض المديريات للتعامل مع الأحداث الطارئة وسيناريوهات مواجهة الأزمات والكوارث؛ لتقييم مدى جاهزية وكفاءة الإمكانات المادية والعناصر البشرية لمجابهة الأزمات والحد من تداعياتها.

وشدَّد محافظ الوادي الجديد، على مراجعة تقرير العام الماضي من قبل كافة الجهات؛ بما يضمن حسن الجاهزية والإعداد وتلافي الملاحظات السابقة.

ووجه محافظ الوادى الجديد، بتجهيز المستشفى الميداني بكافّة الأجهزة والمعدات اللازمة وقت الطوارئ، وتأهيل الكوادر البشرية باعتبارها العنصر الأهم في التعامل مع الأزمة، لافتًا لضرورة التعاون والتكامل بين كافّة الجهات المعنية؛ للتعامل الأمثل مع الأزمة واحتوائها.

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