9 قرارات خلال اجتماع المجلس التنفيذي للوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد حامد مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.



أصدر محافظ الوادي الجديد، عددًا من التوجيهات كالآتي:

◾️تكليف إدارة المواقف بتحديد خطوط سير للعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة.

◾️تنظيم أنشطة رياضية متنوعة للعاملين بالعاصمة الإدارية؛ للترويح وتخفيف ضغط العمل.

◾️الالتزام بالزي الموحد لجميع العاملين بالمصالح والجهات الحكومية داخل العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد.

◾️تخفيض رسوم إعادة القيد لأول مرة لطلاب الثانوية العامة الذين صدر قرارا بفصلهم لتجاوز نسبة الغياب المقررة.

◾عدم تحرير محاضر مخالفات لصغار المزارعين والملّاك إلا بعد الرجوع للمحافظة وإخطارها ببيان المخالفة.

◾️تشكيل لجنة لمراجعة موقف كافة المعدات الثقيلة والمركبات بالمديريات والمراكز لرفع الكفاءة الفنية لما يحتاج منها.

◾️عقد اختبار تجريبي يحاكي الاختبار النهائي لطلاب الثانوية العامة بجميع مراكز الوادي الجديد، وتحديد الطلاب الأوائل لتكريمهم تحفيزًا للطلاب.

◾️تدبير وسيلة انتقال كدعم من المحافظة لفرع التأمين الصحي؛ لنقل الأطباء لمركز الداخلة لفحص ومناظرة الحالات بالتخصصات المختلفة بدلًا من السفر للخارجة تيسيرًا على المرضى.

◾️إعداد تقرير نهائي بموقف مبادرة مكافحة سوسة النخيل، وبحث التعاون المشترك مع وزارة الزراعة وجائزة خليفة الدولية ومنظمة الفاو لدعم المبادرة وتوسيع نطاق عملها.

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