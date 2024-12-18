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حوادث

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة قتل سائق في الدرب الأحمر لـ 18 يناير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين متهمين بقتل سائق انتقامًا منه لسرقته بالاشتراك مع زوجة أحد المتهمين في سرقة المتهم الرئيسي بالدرب الأحمر إلى جسلة 18 يناير المقبل للمرافعة.


واعترف المتهم  الرئيسي بأنه عقب إخلاء سبيله في واقعة حيازة مخدرات بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر اكتشف سرقة مبلغ مالى من مسكنه أثناء فترة احتجازه، فقام باحتجاز زوجته ومقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، والتعدى عليها بالضرب حتى أقرت له بقيامها بسرقة المبلغ المالى بالإشتراك مع المجنى عليه فقام الأول باستدراج الأخير لشقته واحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا وسلاح أبيض وسكين، وذلك بالاشتراك مع أحد المتهمين حتي لقي مصرعه.


وأضاف  المتهم الرئيسي بأنه قام بالاستعانة بباقى المتهمين للتخلص من جثة المجني عليه ووضعوه بسيارة أحدهم ودفنوه بأحد المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة.

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محكمة جنايات القاهرة الدرب الأحمر قسم شرطة مصر القديمة قسم شرطة الخليفة

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