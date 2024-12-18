تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة قتل سائق في الدرب الأحمر لـ 18 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين متهمين بقتل سائق انتقامًا منه لسرقته بالاشتراك مع زوجة أحد المتهمين في سرقة المتهم الرئيسي بالدرب الأحمر إلى جسلة 18 يناير المقبل للمرافعة.



واعترف المتهم الرئيسي بأنه عقب إخلاء سبيله في واقعة حيازة مخدرات بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر اكتشف سرقة مبلغ مالى من مسكنه أثناء فترة احتجازه، فقام باحتجاز زوجته ومقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، والتعدى عليها بالضرب حتى أقرت له بقيامها بسرقة المبلغ المالى بالإشتراك مع المجنى عليه فقام الأول باستدراج الأخير لشقته واحتجازه وتكبيله والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا وسلاح أبيض وسكين، وذلك بالاشتراك مع أحد المتهمين حتي لقي مصرعه.



وأضاف المتهم الرئيسي بأنه قام بالاستعانة بباقى المتهمين للتخلص من جثة المجني عليه ووضعوه بسيارة أحدهم ودفنوه بأحد المقابر بدائرة قسم شرطة الخليفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.