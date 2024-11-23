السبت 23 نوفمبر 2024
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محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد لقاءً جماهيريًا لمبادرة ظواهر لتوعية المواطنين (صور)

مبادرة ظواهر لتوعية
مبادرة ظواهر لتوعية المواطنين

 شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر لقاءً جماهيريًا بقرية البغدادي بناحية نجع عمرون التابعة لمركز ومدينة البياضية، صباح اليوم السبت، وذلك استمرارا لحملات التوعية التي تجوب القرى والنجوع لمبادرة ظواهر للحد من السلبيات وتعميم الإيجابيات، بحضور شباب ورجال وسيدات القرية، تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

 

لقاء جماهيري 

 وقال الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر إن القرى والنجوع بها الوازع الديني عالي جدا الساحات والطرق والمشايخ ومكاتب تحفيظ القرآن، وبها القيم والأصول والأخلاقيات ورجال الأزهر، إلا أنه في الحقيقة يوجد بعض الظواهر السلبية يجب التخلص منها والتي تعد غريبة عن بلادنا ومجتمعنا.

 

مبادرة ظواهر 

 وأضاف نائب محافظ الأقصر أن الظواهر السلبية مسؤولية الأب والأم لتغيير المجتمع إلى صورة فضلى، لمنع الصور التي تسيء إلى المجتمع المصري من بينها ظواهر النظافة والحوادث والتحرش والمعاملة الغير حسنة مع السائحين الأجانب من حول العالم الذين يتوافدون إلى الأقصر عاصمة السياحة العالمية.


وأكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر أن الاحترام الصغير للكبير صفة سائدة في الأرياف بمحافظة الأقصر، والتي تلعب دورا هاما في نشر أهداف مبادرة ظواهر لتعزيز القيم الإيجابية، معربا عن سعادته بالحضور الجماهيري من الرجال والنساء والأطفال والشباب والفتيات، وجرى توزيع بعض البروشورات عليهم التي تضم نصائح توعوية.


رافق نائب محافظ الأقصر كلا من الدكتور صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، وعددا من أئمة مديرية الأوقاف بالأقصر على رأسهم الشيخ أمين الدردير قناوي.

يشار إلى أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية والارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره،  بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

 

 

 

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