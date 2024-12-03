بحضور 2000 شخص، محافظ الأقصر يشهد ملتقى شعبيا بإسنا لمبادرة "ظواهر" (صور)

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ملتقى شعبيا بمدينة إسنا لمبادرة “ظواهر للحد من السلبيات بالمجتمع"، ومواجهة حوادث الموتوسيكلات، بحضور نحو 2000 شخص والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية.

مبادرة ظواهر للحد من السلبيات بالمجتمع

قال المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر: إن مبادرة ظواهر للحد من السلبيات بالمجتمع، ناقشت أول ظاهرة لها وهي حوادث الموتوسيكلات والسرعة الزائدة على 28 يومًا، حيث تم عقد 9 لقاءات كبرى و30 لقاء فرعيا، وكان أول لقاء في نادي التجديف الرياضي بحضور 115 شابا وفتاة، وثم لقاء الرائدات الريفيات وفتيات الخدمة العامة بحضور 480 فتاة.

تفاصيل تدشين مبادرة ظواهر خلال شهر

وأضاف محافظ الأقصر أنه تم عقد لقاء في مكتبة مصر العامة بحضور 400 شخص، وذلك لـ نشر الوعي بالمجتمع وتعزيز الإيجابيات، ولقاء مع أئمة مديرية الأوقاف بحضور 150 إمام مسجد، ولقاء بقصر ثقافة الأقصر، وجماعة طيبة التكنولوجية بحضور 700 طالبا، وذلك لتوصل القيم الايجابية وزيادة نشر الوعي بكافة الطرق الممكنة.

وأعرب محافظ الأقصر عن كامل سعادته بحملة"ظواهر" التوعوية في إشارات المرور بشوارع مدينة الأقصر التي جابت أكثر من 15 إشارة مرور لتوزيع بروشورات توعية وميداليات خشبية كهدية تذكارية تحمل الهوية البصرية لـ “عين حورس”.

محافظ الأقصر: الشباب أصحاب فكرة مبادرة ظواهر ليس لديهم انتماءات سياسية

وأوضح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر أن الشاب الذين دشنوا مبادرة ظواهر لأول مرة ليس لديهم أي انتماءات سياسية، وأن هدفهم هو خدمة الوطن، مما استوجب عليا تقديم كافة سبل التعاون والدعم وتبني فكرتهم.

وأشار محافظ الأقصر إلى الظاهرة الأولى لحوادث الموتوسيكلات هي اختيار رائع للحفاظ على أبنائنا، مؤكدا إلى الاستمرارية في ذلك مع البدء في ظاهرة السياحة وأنها مدخل مهم جدا للدخل القومي للأقصر حيث 70% من أبنائها يعملون في القطاع السياحي، منواه على توعية الأبناء بحسن المعاملة مع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات حول العالم.

محافظ الأقصر: الرئيس يقوم ببناء مصر الجديدة تزامنا مع مبادرة ظواهر

واستطرد محافظ الأقصر أننا في مرحلة تاريخية الآن إذ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يقوم ببناء مصر الجديدة بكل محاورها وطرقها والبنية التحتية، في ظل الأحداث الخارجية الجارية في العراق وسوريا وفلسطين واليمن وليبيا والسودان، فمصر هي عصب الأمة العربية ويجب علينا الحفاظ عليها.

رافق محافظ الأقصر أثناء فعاليات مبادرة ظواهر بمدينة إسنا، كل من الدكتور هشام أبوزيد نائب المحافظ، والدكتور صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والقمس متاؤس زخاري وكيل مطرانية إسنا وأرمنت، والشيخ علي صديق أمير وكيل الوزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ عبدالله صالح رضوان رئيس منطقة الأقصر الأزهرية وممثلا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر.

مبادرة ظواهر للحد من السلبيات بالمجتمع

يذكر أن مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف إلى الحد من الظواهر السلبية ولارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعى يساهم فى بناء المجتمع وتطويره، بمشاركة العديد من الجهات لدعم المبادرة مثل جامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة ومكتبة مصر العامة وقصور الثقافة.

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