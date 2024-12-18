اليوم العالمي للغة العربية، احتفال أممي منذ واحد وخمسين عامًا..خمس وعشرون دولة تنطق بها.. قانون "النواب" للحفاظ عليها لم يبصر النور..و"الخالدين" يكشف التحديات ويطرح التوصيات

إِنَّ الَّذي مَلَأَ اللُغاتِ مَحاسِنًا/ جَعَلَ الجَمالَ وَسَرَّهُ في الضادِ..هكذا عظَّم أميرُ الشعراء أحمد شوقي من شأن اللغة العربية في أشعاره الخالدة، قبل أن تُخصص الأمم المتحدة الثامن عشرَ منْ شهرِ ديسمبرَ من كلِّ عامٍ يومًا عالميًا للاحتفال باليومَ العالمىَّ للغَّةِ العربيَّةِ. كانتْ الجمعيَّةُ العامَّةُ للأممِ المتحدةِ، أصدرتْ قبلَ واحدٍ وخمسينَ عامًا، قرارَها رقم 3190 الذي تمَّ بمقتضاهُ إدخالُ اللغةِ العربيةِ ضمنَ اللُغاتِ الرسمية ولُغات العملِ في المُنظمةِ الدوليَّةِ. سبقَ هذا القرارَ وتلاهُ قراراتٌ أُمميَّةٌ عدةٌ للتمكينِ للُّغةِ التي ينطقُ بها نحو خمسمائةِ مليونِ عربىٍّ.

أمير الشعراء أحمد شوقي، فيتو

بعيدًا عنْ تلكَ القراراتِ.. فإنَّ اللغّةَ العربيَّةَ واحدةٌ منْ أقدمِ اللغاتِ الساميَّةِ، وهىَ لُغةُ القرآنِ الكريمِ، كما إنها لُغَّةٌ شعائريةٌ لدى عددٍ منْ الكنائسِ المسيحيةِ في الوطنِ العربيِّ. تتميزُ لُغةُ الضادِّ بقدرتِها على التعريبِ واحتواءِ الألفاظِ منْ اللغاتِ الأخرى بشروطٍ دقيقةٍ مُعينةٍ، وتحظى بسماتٍ تستعصى على الحصرِ، يعلمُها العالمونَ بدروبها، العاجزونَ عن تصويبِ مسارِها.

25 دولة تتحدث اللغة العربية

هذا العام..كتبت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي عن اللغة العربية: "تتمتعُ بصفةِ لغةٍ رسميةٍ في نحو 25 دولة. ومع ذلك، فإن المُحتوى المُتاح على شبكة الإنترنت باللغة العربية لا يتجاوزُ نسبة 3%، مما يحدّ من إمكانية انتفاع ملايين الأشخاص به. وتجمعُ فعالية تُقيمها يونسكو بهذه المناسبة صفوةَ العلماء والخبراء في مجال لذكاء الاصطناعي ورواد الثقافة بغرض استكشاف سُبل سدِّ هذه الفجوة الرقمية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حضور اللغة العربية على شبكة الإنترنت، ودعم الابتكار وتشجيع الحفاظ على التراث. وستُستهَل الفعالية، هذا العام، بكلماتٍ افتتاحيةٍ يُلقيها متحدثون بارزون، تليها جلساتٌ تتمحور حولَ مواضيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي العربي، والحفاظ على الثقافة واللغة، والتمكين الرقمي. وسيكون مِسكُ الختام عرضًا للخط المضيء يأسر الأنظار".

عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره

تسعى الأمم المتحدة من وراء تخصيص يوم عالمي للاحتفال بلغة الضاد إلى "إذكاء الوعي بتاريخ اللغة العربية وثقافاتها وتطورها بإعداد برنامج أنشطة وفعاليات خاصة". وحسب ما جاء على الموقع الرسمي للمنظمة الأممية: "تتيح اللغة العربية الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، ومنها تنوع الأصول والمشارب والمعتقدات، كما أبدعت بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة تضمُّ على سبيل المثال لا الحصر: الهندسة والشعر والفلسفة والغناء. سادت العربية لقرون طويلة من تاريخها بوصفها لغة السياسة والعلم والأدب، فأثرت تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر في كثير من اللغات الأخرى، من مثل: التركية والفارسية والكردية والأوردية والماليزية والإندونيسية والألبانية، وبعض اللغات الإفريقية مثل الهاوسا والسواحيلية، وبعض اللغات الأوروبية وبخاصةً المتوسطية منها من مثل الإسبانية والبرتغالية والمالطية والصقلية" وفضلا عن ذلك، مثلت اللغة العربية كذلك حافزًا إلى إنتاج المعارف ونشرها، وساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة، كما أتاحت إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الأفريقي".



واقع مرير وبائس

وبينَ الاحتفاءِ الأُممىِّ منْ ناحيةٍ، وبينَ المكانةِ التاريخيَّةِ الرفيعةِ لها منْ ناحيةٍ ثانيَّةٍ.. فإنَّ واقعَ اللُغَةِ العربيَّةِ مريرٌ لا مراءَ في ذلكَ، وصارَ حالُها بينَ أبنائِها حالكًا، وغدتْ نَسيْا منسيًّا، بلْ إنَّ مِنْ بينِهم مَنْ يتخذُها سِخريًا، ويظهرُ ذلكَ بوضوحٍ في الأعمالِ الفنيَّةِ المختلفةِ التي تهزأُ بمَنْ يُحرِّصُ على النطقِ الصحيحِ لها، بلْ إن هناكَ كتاباتٍ غزيرةً في الصحفِ السيَّارةِ تُحرِّضُ على كسرِ كرامةِ اللغةِ العربيَّةِ وتغريبِها داخلَ أوطانِها، واستبدالِها بـ "عاميِّةٍ كريهةٍ ومُبتذلةٍ"، ولمْ تعدْ صحيفةٌ مصريَّةٌ أوْ عربيَّةٌ تخلو منْ "خطايا لُغويةٍ صارخةٍ" في عناوينِ صفحاتِها الأولى، وفى مُتُونِ موضوعاتِها، كمَّا أنَّ صُحفًا رصينةً وعريقةً مصريَّةً وعربيَّةً لا تخجلُ منْ أن تعترىَ كلماتِها الافتتاحيةَ ومقالاتِ رؤساءِ تحريرِها "أخطاءُ كارثيّةٌ".

المسلسلاتُ والأغاني الدينية تجهلُ اللغة العربية

الجريمةُ ذاتُها حاضرةٌ بأدقِّ تفاصيلِها في المسلسلاتِ والأغانى الدينيَّةِ في مصرَ، التي تحتضنُ مجمعَ الخالدينَ، ما يعكسُ إهمالًا صارخًا، كانَ غائبًا عن هذهِ النوعيَّةِ من الأعمالِ التي كانتْ يومًا عُنوانًا للعنايةِ بوقارِ اللُغةِ العربيَّة واحترامِها. ولمْ يعدْ منْ مقوماتِ قارئِ نشرةِ الأخبارِ، أوْ المذيعِ، الإلمامُ بأبسطِ قواعدِ اللُّغةِ العربيَّةِ، بعدَ ما كانَ إتقانُها، نُطقًا وكتابةً، شرطًا أساسيَّا للقبولِ بالعملِ الإذاعىِّ والتليفزيونىِّ، وأصبحَ خُطباءُ المساجدِ ووعاظُها أكثرَ الناسِ هتكًا للغةِ القرآنِ الكريمِ. والأدهى والأمرُّ منْ ذلكَ كلِّه.. أنَّكَ لا تجدُ مسئولًا عربيَّا، كبيرًا أوْ صغيرًا، يمكنه قراءةُ خطابٍ تمَّ إعدادُه سَلَفًا، بشكلٍ سليمٍ، ما يعنى أنَّ اللغةَ العربيَّةَ صارتْ أقربَ إلى الموتِ منْ الحياةِ، ولوْ نطقتْ في يومِها العالمىِّ، لأنشدتْ قولَ شاعرِ النيلِ حافظ إبراهيم: فلا تَكِلُوني للزّمانِ فإنّني أخافُ عليكم أن تَحينَ وَفاتي!!

شاعر النيل حافظ إبراهيم، فيتو

مشروع برلماني لم يبصر النور

وبهذه المناسبة.. ألقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة خلال الجلسة العامة “أمس” كلمة أكد خلالها أن "الحفاظَ على اللغةِ العربية مَسْؤولِيَّةٌ جَسِيمَةٌ، قائلا: عَلَيْنا أن نُعيدَ الاعتزازَ بها ونُشَجِّعَ أَجيالَنا على التَّحدُّثِ بها والتمسُّكِ بها في كُلِّ مَنَاحِي الحياةِ"، مشددًا على أن "اللغة العربيةَ الفصحى سِحرٌ أودَعَهُ اللهُ في كلماتٍ تَنبضُ حياةً وتَفيضُ نورًا، هي لغةٌ حَمَلَتْ بين طَيَّاتِها بَيَانًا ما بَعْدَهُ بَيَان، لغةٌ كانت ولا تزال حَامِلَةً لرسالةِ السماءِ إلى الأرض، وَعَاءً للحكمةِ والعلم. وأردف "جبالي": "اللغة العربية لسانُ الوحي، ومَوْطِنُ الجمالِ، وجسرٌ يَصِلُنا بتاريخِنا العريقِ وتراثِنا الرفيع، لغةٌ فَاحَ عَبِيرُها بأسرارِ البلاغةِ ودرَرِ الفصاحةِ، ونَبَعَتْ منها عُيُونٌ من الشِّعرِ والفكرِ التي غَرَسَتْ في الأرضِ شَجَرَةَ المعرفةِ"، مضيفًا: "عَلَيْنا أن نَعِيَّ جَيِّدًا أنَّها إِرْثُنا الذي نُفاخرُ به، كما أنَّها أَمَانَةٌ في أَعْناقِنا، نَحْمِلُها للأَجيالِ القادِمَةِ".

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، أَبْنَاءِ الأُمَّةِ المُعَاصِرِينَ إلى أن يَعُودُوا إلى اللِّسانِ العَرَبِيِّ الفَصِيحِ؛ وَأَنْ يُحَافِظُوا على لُغَتِنا العَرَبِيَّةِ لِتَبْقَى دَوْمًا نُورًا يَهْدِي وَعِزًّا يَخْلُدُ.

وقت سابق..ناقش مجلس النواب مشروع قانون بشأن النهوض باللغة العربية وأحاله إلى لجنة مشتركة تضم أعضاء من لجان: الثقافة والإعلام والتعليم والشؤون الاقتصادية. القانون المقترح كان يهدف إلى حماية اللغة العربية؛ باعتبارها لغة الدولة الرسمية، كما تُعد إحدى مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها. القانون يسعى أيضًا إلى حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها، بالحفاظ على سلامتها كتابة ونُطقًا، وصونها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها. القانون يُعد عظيم الأهمية حال إبصاره النور وتفعيل بنوده وإنفاذه وعدم التدخل لتعطيله وتجميده وحفظه في الأدراج.

رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، فيتو

تحديات تواجه اللغة العربية

في مايو الماضي، وفي ختام المؤتمر السنوي للغة العربية..ألقى رئيس مجمع الخالدين “الراحل” الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ كلمة جامعة مانعة تطرق خلالها إلى العديد من التحديات التي تواجه اللغة العربية خلال الفترة الحالية.

وقالالدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ: "لَقَدْ كَشَفَ لَنا هذا المؤتمرُ عَنْ أنَّ لغَتَنَا العَرَبيَّةَ تُواجِهُ تَحَدّياتٍ، وتُحِيطُ بها مَخاطِرُ كَبيرَةٌ، تُحَتِّمُ عَلى أَبْناءِ العَرَبيّةِ جَمِيعًا أَنْ يَتَمَسَّكُوا بِلُغَتَهِمْ ويَعْتَصِموا بِها أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ وَقْتٍ مَضَى؛ لأَنَّها طَوْقُ النَّجَاةِ لِلْأُمَّةِ العَرَبِيَّةِ في هَذَا العَصْرِ الذي تَذُوبُ فِيهِ ثَقافَاتُ الأُمَمِ وتُراثُ الشُّعُوبِ".

وتابع: "لَقَدْ حانَ الوَقْتُ لِتَوْحِيدِ جُهُودِ الـمُؤَسَّساتِ والهَيْئاتِ والأَفْرادِ، ووَضْعِ سِياسَاتٍ لُغَوِيَّةٍ واضِحَةِ الـمَعالـِمِ، قَابِلَةٍ لِلتَّطْبيقِ الفِعْلِيِّ تَتَحَدَّدُ فِيها الأَوْلَوِيَّاتُ، والأَهْدَافُ؛ والـمَدَى الزَّمَنِيُّ لِتَنْفِيذِهَا؛ لأَنَّنَا إِذَا لـَمْ نُسْرِعْ بِذَلِكَ في ظِلَّ هَذِهِ التَّحَدِّيَاتِ التي يَأْتِي على رَأْسِهَا: التَّقَدُّمُ الهَائِلُ في مَجالِ الذَّكَاءِ الاصْطِناعِيِّ، والانْفِجَارُ المعرفيّ والمَعْلوماتيّ على شَبَكَةِ المعلوماتِ الدَّوْليَّةِ، وشُيُوعُ وَسائِلِ التَّوَاصُلِ الاجْتِماعِيِّ عَلَى نَحْوٍ غَيْرِ مَسْبُوقٍ، والتَّوَسُّعُ غَيْرُ الـمَحْسُوبِ في اسْتِخْدَامِ اللُّغَاتِ الأَجْنَبِيَّةِ، في الـمَجَالِ التَّعْلِيميّ، بِدَايَةً مِنْ مَرْحَلَةِ مَا قَبْلَ الـمَدْرَسَةِ وانْتِهاءً بِأَعْلَى الدَّرَجَاتِ الجَامِعِيَّةِ، واسْتِمْرَارُ النَّظْرَةِ الـمُجْتَمَعِيَّةِ السَّلْبِيَّةِ إلى اللُّغَةِ العَرَبِيّةِ. أَقُولُ إِذَا لَمْ نُسْرِعْ بِتَوْحِيدِ جُهُودِنَا ومُضاعَفَتِها فَسَوْفَ تَكونُ الخَسَارَةُ فادِحَةً".

وعن توصيات المؤتمر ومخرجاته.. قال رئيس المجمع: "لَقَدْ خَرَجَ هَذَا المؤتمرُ بِنَتَائِجَ وتَوْصِيَّات تُقَدِّمُ حُلُولًا لِبَعْضِ هَذِهِ التَّحَدِّياتِ، ولَنْ نَدَّخِرَ جُهْدًا في وَضْعِها بَيْنَ يَديّ أَصْحَابِ الشَّأْنِ؛ وسَنَبْدَأُ بِأَنْفُسِنَا أَوَّلًا في الجِوَانَبِ التي تَخُصُّ المجمعَ، وسَنُتَابِعُ تَحْقِيقَ الجَوانِبِ الأُخْرَى مَعَ سائِرِ المؤسَّسَاتِ عَلَى قَدْرِ الاسْتِطاعَةِ؛ لأَنَّ النُّهُوضَ بِاللُّغَةِ العَرَبيّةِ لَيْسَ مسؤوليّةَ أَفْرادٍ أو مُؤَسَّسَةٍ فقط، لَكِنَّهُ مسؤوليّةٌ مجتمعيةٌ وقوميّةٌ أيضًا".

رئيس مجمع الخالدين الراحل الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ

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