الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مسئول بالأمم المتحدة بعد لقاء الجولاني: لحظة أمل حذر في سوريا

الجولاني،فيتو
الجولاني،فيتو

 أعرب توم فليتشر مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن شعور مشجع، بعد اجتماعات عقدها في دمشق مع السلطات الجديدة، مشيرا إلى وجود أساس لزيادة طموحة للدعم الإنساني الحيوي.

فليتشر يلتقي بالجولاني في دمشق

وقال توم فليتشر على منصة "إكس" بعد لقائه قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، إن هناك "لحظة أمل حذر في سوريا".

وكان المبعوث الأممي غير بيدرسون، قد أشار الأحد، إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدات "إنسانية فورية إضافية".

 

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص نزحوا منذ بدء الهجوم الذي نفذته الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام والذي أطاح بنظام بشار الأسد.

وقال بيدرسون لدى وصوله إلى دمشق الأحد: "نعلم جميعا أن سوريا مرت بأزمة إنسانية ضخمة".

وأضاف: "يتعين علينا ضمان حصول سوريا على مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية، للشعب السوري ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة.

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