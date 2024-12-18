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خارج الحدود

السلطات الروسية تنشر الصور الأولى لمنفذ عملية اغتيال كيريلوف واعترافاته

لمنفذ عملية اغتيال
لمنفذ عملية اغتيال كيريلوف، فيتو

نشرت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية لقطات لاستجواب المواطن الأوزبكستاني منفذ الهجوم  الذي قتل فيه الفريق إيجور كيريلوف ومساعده.

احتجاز مواطن من أوزبكستان

وقال الأمن الفيدرالي في بيان  اليوم الأربعاء إنه نتيجة عملية نشطة لبحث عملياتي تم تنفيذها بالاشتراك مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق الروسيتين، تم احتجاز مواطن من جمهورية أوزبكستان، من مواليد عام 1995، قام بتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع" قرب مبنى سكني في شارع ريازانسكي في موسكو، مما أدى إلى مقتل الفريق كيريلوف ومساعده الرائد إليا بوليكاربوف.

 

اعترافات منفذ الهجوم الإرهابي

ووفقا للبيان، فقد اعترف منفذ الهجوم الإرهابي أنه تم تجنيده من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية، وبناء على تعليماتهم، وصل إلى موسكو حيث حصل على عبوة ناسفة قوية بدائية الصنع ووضعها على دراجة كهربائية تركت قرب مدخل منزل كيريلوف، ولمراقبة منزل كيريلوف، استأجر منفذ الهجوم سيارة مشاركة وقام بتركيب كاميرا فيديو Wi-Fi فيها، لتبث الصورة إلى منظمي الجريمة الموجودين في مدينة دنيبر الأوكرانية. وبعد تلقي إشارة فيديو بشأن وجود الضابطين عند مدخل المبنى، تم تفعيل العبوة الناسفة عن بعد. 

 

وذكر البيان أن الخدمات الخاصة الأوكرانية وعدت  المواطن الأوزبكستاني بمكافأة قدرها 100 ألف دولار أمريكي والسفر للعيش في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

نتاج متفجرات بصورة غير قانونية

وفي إطار قضية جنائية رفعت بحقه بموجب مواد "عمل إرهابي" و"قتل" و"حيازة وإنتاج متفجرات بصورة غير قانونية" من القانون الجنائي الروسي، يواجه منفذ الهجوم عقوبة تصل إلى السجن المؤبد.

وأكد الأمن الفيدرالي أنه سيتم العثور على موظفي الأجهزة المختصة الأوكرانية المتورطين في تنظيم الهجوم الإرهابي، وسيتلقون العقاب المستحق.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر في جهاز الأمن الأوكراني أن أجهزة المخابرات الأوكرانية نفذت "عملية خاصة" أسفرت عن مقتل الجنرال الروسي إيجور كيريلوف.

من جهته، أكد مصدر أمني أوكراني لوكالة "فرانس برس" نبني جهاز الأمن الأوكراني مسؤولية اغتيال كيريلوف.

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الهجوم الإرهابى الفريق إيجور كيريلوف ومساعده هيئة الأمن الفيدرالية

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