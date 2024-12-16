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حوادث

حبس عاطل بتهمة ارتكاب 3 وقائع سرقة في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل بتهمة مزاولة أعمال السرقات بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لمزاولته نشاطًا إجراميًّا تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات المتنوعة.


وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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نيابة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث النيابة العامة

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