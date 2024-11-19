حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية والتكاتك بالبحيرة

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية والتكاتك بالبحيرة؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كانت أجهزة الأمن بالبحيرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من (5 عاطلين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبحوزتهم (2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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