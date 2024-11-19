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حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية والتكاتك بالبحيرة

تشكيل عصابي لسرقة
تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية والتكاتك بالبحيرة؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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كانت أجهزة الأمن بالبحيرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من (5 عاطلين "لـ 3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبحوزتهم (2 سلاح أبيض).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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