مجلس شئون خدمة المجتمع بجامعة القناة يناقش مشروعات محو الأمية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة مستمرة في دعم المشروعات القومية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل مشاركة الطلاب في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار.

تقديم حوافز للطلاب

وأوضح "مندور" أن جامعة قناة السويس ستقدم حوافز للطلاب كتشجيع لهم، مع تخصيص مساحة على الموقع الإلكتروني للجامعة لتعريفهم بأهمية المشروع وأهدافه. كما سيتم إتاحة التسجيل الإلكتروني للدارسين الأميين عبر تطبيق إلكتروني متكامل يربط بين قاعدة بيانات الجامعة والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاءت تلك التوجيهات على جدول أعمال مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري عموم القطاع.

تشكيل لجان خاصة بمحو الأمية

وخلال المجلس، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المناقشات شملت تشكيل لجان خاصة بمحو الأمية داخل كل كلية، وتتكون هذه اللجان من وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى منسق محو الأمية وممثلين عن الأقسام المختلفة.

جانب من الاجتماع،فيتو

وأضافت أن الجامعة ستنظم مسابقة لاختيار أفضل كلية مشاركة في المشروع وتكريمها بنهاية كل دورة امتحانية، مع تخصيص أسبوع بالفصل الدراسي الأول لعقد لقاءات تعريفية وتشجيعية للطلاب لتوضيح دورهم وأهمية المشاركة.

أهمية إقامة شراكات فاعلة

كما ناقش المجلس أهمية إقامة شراكات فعالة مع الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية ومديرية التربية والتعليم ومكاتب التضامن الاجتماعي؛ بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع.

وأكدت " المعاطي" أن الجامعة ستعقد دورات تدريبية للطلاب لاكتساب المهارات الأساسية لتعليم الكبار وطرق التدريس الملائمة لهم، وتم اقتراح التعاون مع المؤسسات المجتمعية لمحو أمية العمالة داخل المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تخصيص جهود لمسح شامل لأميي ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيتولى قسم التربية الخاصة بكلية التربية توفير الترجمة إلى لغة الإشارة وطريقة برايل.

مبادرة حياة كريمة

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقرير القوافل المجتمعية المنفذة ضمن مبادرتي "حياة كريمة" و"بداية".

استعرض مجلس قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس التقرير الخاص بالقوافل المجتمعية التي نفذتها الجامعة خلال الفترة من 18 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2024، والتي استهدفت تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية للمجتمعات الأكثر احتياجًا.



اعتماد خطة القوافل الجديدة

كما اعتمد المجلس خطة جديدة للقوافل الاستثنائية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وذلك لتكثيف الجهود المبذولة لنشر الوعي الصحي والاهتمام بالصحة العامة خلال عام 2025.

وتناول الاجتماع تقرير إدارة قطاع خدمة المجتمع حول الأنشطة التوعوية التي نظمها خلال الشهر ذاته، حيث تم عقد 64 فعالية متنوعة شملت ندوات، وورش عمل، ولقاءات حوارية وزيارات مجتمعية، واستفاد منها 3321 مشاركًا.

كما ناقش المجلس تقرير البرامج التخصصية المقدمة لخريجي كلية الزراعة، والتي تضمنت دورة تدريبية حول أساسيات مقاولات اللاندسكيب بواقع 24 ساعة تدريبية على مدار خمسة أسابيع.

كذلك تم استعراض البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد كونفوشيوس بالتعاون مع جامعة بكين للغات والثقافة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واستهدف معلمي المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية.

في ختام الاجتماع، استعرض المجلس تقرير الإدارة العامة للخدمات الطبية، والذي تناول مشاركة الفريق الطبي في القوافل المخطط لها خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تسعى الجامعة إلى استمرار تقديم خدمات صحية متكاملة ودعم المجتمعات الأكثر احتياجًا ضمن جهودها المجتمعية المستمرة.



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