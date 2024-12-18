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الإسكان: طرح 2974 قطعة أرض سكنية بـ13 مدينة جديدة بالمرحلة العاشرة بمشروع بيت الوطن

شريف الشربيني
شريف الشربيني

فى بشرى سارة للمصريين بالخارج، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 2974 قطعة أرض سكنية بـ13 مدينة جديدة بالمرحلة العاشرة "أراضي" بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، وذلك استمرارا لجهود الوزارة لطرح الأراضى والوحدات السكنية لأهالينا بالخارج ضمن مشروع "بيت الوطن".

وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تحديث الموقع الإلكتروني للمشروع بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليتضمن 2974 قطعة أرض بمواقع متميزة بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – العاشر من رمضان – السادات – 15 مايو – دمياط الجديدة – العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة - حدائق العاصمة - المنيا الجديدة – قنا الجديدة – أسوان الجديدة).

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا المصريين المقيمين بالخارج لتحقيق رغبتهم في تملك وبناء مسكنهم الخاص، وربطهم بوطنهم الأم، مشيرًا إلى أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج حقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى إقبالًا واستحسانًا من المصريين بالخارج، منذ أطلقته الوزارة فى عام 2012، حيث شمل المشروع طرح آلاف الأراضى والوحدات السكنية بأنماط متنوعة.

طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة الفيوم الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 42001 متر بسعر 2740 جنيهًا، وأرض تعليمي جامعة بمساحة 98529 مترًا بسعر 1830 جنيهًا، وأرض تجاري بمساحة 3997 مترًا بسعر 3645 جنيهًا.

وبمدينة دمياط الجديدة أرض مخزن بمساحة 582 مترًا بسعر 8665 جنيهًا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 3000 متر بسعر 44760 جنيهًا، وأرض حضانة بمساحة 1300 متر بسعر 9250 جنيهًا.

كما تطرح في الفيوم الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 42001 متر بسعر 2740 جنيهًا، وأرض تعليمي جامعة بمساحة 98529 مترًا بسعر 1830 جنيهًا، أرض تجاري بمساحة 3997 مترًا بسعر 3645 جنيهًا.

وفي المنيا الجديدة أرض فندق بمساحة 17640 مترا بسعر 4500 جنيه، وأرض تجاري سكني بمساحة 1556 مترا بسعر 7900 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 681 مترا بسعر 17250 جنيها، وأرض حضانة بمساحة 1230 مترا بسعر 4265 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 1044 مترا بسعر 13545 جنيها.

كما تطرح بـمدينة ناصر الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 46197 مترا بسعر 2545 جنيها، وأرض بنك بمساحة 1018 مترا بسعر 6545 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46278 مترا بسعر 46278 جنيها.

وبمدينة أخميم الجديدة تطرح أرض تجاري سكني بمساحة 1245 مترا بسعر 3310 جنيهات، وأرض تجاري سكني بمساحة 1140 مترا بسعر 4140 جنيها، وأرض تجاري سكني بمساحة 1233 مترا بسعر 3310 جنيهات، وأرض تعليمي بمساحة 8230 مترا بسعر 2235 جنيها، ارض تعليمي بمساحة 630000 متر بسعر 1500 جنيه.

كما تطرح أرض مخازن 1465 مترا بسعر 1050 جنيها، أرض تعليمي بمساحة 5000 متر بسعر 2350 جنيها، وأرض عمراني متكامل بمساحة 46200 متر بسعر 1745 جنيها، أرض عمراني متكامل بمساحة 46200 متر بسعر 1745 جنيها، وأرض طبي بمساحة 7835 مترا بسعر 1845 جنيها.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض بنشاط تجاري إداري سكني بمساحة 1136 مترا بسعر 6090 جنيهًا وارض تجاري بمساحة 1835 مترًا بسعر 7500 جنيه والتقديم على الأراضي خلال شهر ديسمبر الجاري.

تلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

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الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتصالات وتكنولوجيا أسوان الجديدة العاشر من رمضان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق

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