السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية بالإسكندرية (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية في عقار بشارع النبي دانيال الذي شهد أعمال تطوير ونجحت قوات الحماية المدنية في إنقاذ السكان بالعقار ولم يسفر الحريق عن إصابات أو ضحايا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في الشقة السكنية بالدور الثاني بالعقار رقم 41 بشارع النبي دانيال بمنطقة محطة الرمل، دون حدوث اصابات أو وفيات.

السيطرة على الحريق

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العطارين الي مكان البلاغ ورجال الحماية المدنية وتم إطفاء الحريق والسيطرة عليه، وبالمعاينة والفحص تبين امتداد تلفيات الي الشقة السكنية بالدور الثالث وحدوث تلفيات في واجهة العقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.