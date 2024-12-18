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رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال

ريال مدريد
ريال مدريد

يحتضن ستاد لوسيل في قطر مساء اليوم الأربعاء، مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال، بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.


ويخوض باتشوكا تلك المباراة بعدما فاز على الأهلي، مساء السبت الماضي، بركلات الترجيح، بينما يلعب ريال مدريد في المباراة النهائية بشكل مباشر، كونه حامل لقب دوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة.

 

ومن المتوقع عدم مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد في مباراة اليوم، كونه يعاني من إصابة عضلية تعرض لها قبل أيام.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.


خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام، رودريجو، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري على ملعب لوسيل الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

مكافآت بطولة الإنتركونتننتال 

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كل من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي. 

 

فيما ضمن النادي الأهلي الحصول على 2 مليون دولار بعد صعوده للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار. 

 

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