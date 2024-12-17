استعدادا لمواجهة باتشوكا، شاهد مران ريال مدريد الختامي على استاد لوسيل بقطر

خاض فريق ريال مدريد الإسباني، تدريبه الختامي، اليوم، الذي أقيم على استاد لوسيل بدولة قطر استعدادا مواجهة باتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال غدًا الأربعاء.

وشهد مران ريال مدريد مشاركة كيليان مبابي بعد أن عاد من الإصابة.

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هواش بيلينغهام وفاسكيز في تدريبات ريال مدريد 💀



pic.twitter.com/gXOY6gb5Mq — محمود (@MH_1902) December 17, 2024

كما حرص خوسيلو لاعب ريال مدريد السابق على زيارة بعثة النادي في قطر قبل لقاء الغد أمام باتشوكا في نهائي كأس القارات ”الإنتركونتيننتال “.

خوسيلو سبق وأن مثّل ريال مدريد الموسم الماضي وحقق مع الفريق الدوري الإسباني وساهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواصلة مسيرته الناجحة هذا الموسم، حيث يسعى إلى إضافة لقب آخر في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، مواصلًا الهيمنة على الساحة العالمية.

قائمة ريال مدريد أمام باتشوكا

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، فران جونزاليس.

الدفاع: لوكاس فاسيكز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، يوسف، راؤول أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إيندريك، براهيم دياز، جونزالو، فيكتور مونيز.

ويعمل أخصائي تقويم العظام مع مبابي، يومين في الأسبوع، وقد تواجد في مدريد خلال الأيام الأخيرة، وبالإضافة إلى ذلك، يتلقى كيليان، العلاج مع معالج فيزيائي شخصي.

وبهذه الطريقة، يأمل كيليان مبابي، أن يتمكن من المشاركة في كأس الإنتر كونتيننتال في الدوحة.

وقالت ريليفو "التوقعات داخل الفريق، تشير إلى أن مبابي سيلعب لدقائق معدودة، لكن ليس كأساسي".

وتمكن باتشوكا المكسيكي من حصد كأس التحدي على حساب النادي الأهلي والتأهل للمباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويتواجد مباشرة بالمباراة النهائية، وذلك على عكس الأندية التي شاركت في النسخة الحالية.

ونجح باتشوكا المكسيكي في تحقيق الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في النهائي.

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتر كونتيننتال 2024

ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس إنتر كونتيننتال 2024 غدا الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري على ملعب لوسيل الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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