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سياسة

وزير التموين: الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن

وزير التموين، فيتو
وزير التموين، فيتو

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع  ما بين سلع وخبز تصرف على البطاقات التموينية.

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

وأشار الوزير خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة بيانه الذي ألقاه أمام الجلسة العامة  إلي حرص الوزارة علي توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم.


ولفت إلى عمل الوزارة على تشجيع المزارع المصري من أجل زيادة الرقعة الزراعية بتاعته ونزود النسبة من 4 -5 مليون طن لـ 5 يمكن تصل لـ6 ملايين طن من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.

الأسعار العالمية في عملية ثبات

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الأسعار العالمية تحكم  الأمر ولكن الأسعار العالمية في عملية ثبات وأحيانا تتغير بفعل التغيرات الجيوسياسية التي تحدث سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخلافه والتي تعمل على تذبذب الأسعار.

زيادة نقل الأقماح 

وأشار إلى عمل الوزارة على زيادة  نقل الأقماح من خلال نهر النيل وطبعا لتقليل حلقات الهدر.

 

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