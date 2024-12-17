وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، آخر مستجدات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

مناقشة بيان وزير التموين

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء مناقشة بيان الوزير الذي ألقاه أمام الجلسة العامة في وقت سابق.

مستجدات التحول إلى الدعم النقدي

وقال وزير التموين: لن يتم التحول إلى الدعم النقدي، إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء، والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة.

شروط التحول إلى الدعم النقدي

وأشار فاروق، إلى أن هناك تصورات لا زالت في إطار الدراسة حتى الآن، للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه.

وفي هذا الصدد أكد النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، محل الدراسة حتى الآن، والأمر في الحوار الوطني.

ونفى وزير التموين، وجود أي نية لدى الحكومة في خفض الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، قائلا: بل نسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا.

وأوضح الوزير، أن معدل التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن ومنها صعوبة تطبيق التحول إلى الدعم النقدي مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها.

وزير التموين: الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن

وفي ذات السياق أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع وخبز تصرف على البطاقات التموينية.

وأشار إلى حرص وزارة التموين، على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم.

ولفت إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري ان هو يزود الرقعه الزراعيه بتاعته ونزود النسبة من 4 -5 ملايين طن لـ 5 يمكن تصل لـ 6 ملايين طن من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.

وأضاف أن الأسعار العالمية بتحكم الأمر ولكن الاسعار العالميه في عمليه ثبات واحيانا تتغير بفعل التغيرات الجيوسياسية التي تحدث سواء بسبب الحرب الروسيه الأوكرانية وخلافه والتي تعمل علي تذبذب الأسعار.

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