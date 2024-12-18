يومان من كل أسبوع، إنهاء الاستعدادات لإقامة سوق اليوم الواحد بالجمرك والمنتزه ثان بالإسكندرية (صور)

أنهت محافظة الإسكندرية تجهيزاتها لإقامة سوق اليوم الواحد لتجار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بميدان المندرة بحري نطاق حي منتزه ثان وبالمنشية جراج الشهر العقاري خلف مكتب مرور التحرير نطاق حى الجمرك، وذلك ليومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.

وجاء ذلك فث إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية باستمرار إقامة مبادرة أسواق اليوم الواحد وتغطية كافة الأحياء على مدار أيام الأسبوع.



بدء التجهيز لإقامة سوق اليوم الواحد لتجار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بميدان المندرة بحري نطاق حي منتزه ثان وبالمنشية جراچ الشهر العقاري خلف مكتب مرور التحرير نطاق حى الجمرك، وذلك يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع.



ويضم السوق ٣٠ منفذ لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة وبنسبة خصم ٢٠%، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

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