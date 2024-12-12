تخفيضات تصل لـ 20%، وزير التموين ومحافظ البحيرة يفتتحان سوق اليوم الواحد بدمنهور

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة منذ قليل سوق اليوم الواحد أمام الغرفة التجارية بدمنهور.





أهداف افتتاح السوق الواحد بمدينة دمنهور

ويهدف السوق إلى دعم وتشجيع المنتجات المحلية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، ويضم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والزراعية والحرف اليدوية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والأسماك والدواجن واللحوم والمخبوزات ومنتجات الألبان والخضروات الطازجة، بالإضافة للمنتجات اليدوية وذلك بالشراكة مع الغرفه التجارية، ويشارك في المعرض 25 عارضًا يقدمون منتجاتهم بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل إلى 20%.

وتفقدت محافظ البحيرة ووزير التموين أقسام المعرض واشادت بالمعروضات، وقدمت الشكر لمعالي الوزير لدعم الوزارة لمحافظة البحيرة وافتتاح المعارض التى توفر احتياجات المواطنين بالأسعار المخفضة.

وفى كلمته أكد وزير التموين أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتى ضمن خطة وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

توفير الكرتونة الغذائية توفير لاحتياجات الأسر لمدة أسبوعين

وعقب الافتتاح، أعلنت محافظ البحيرة ووزير التموين عن توفير الكرتونة الغذائية، التي تهدف إلى توفير احتياجات الأسر لمدة أسبوعين بأسعار اقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمة بشكل دوري بالتعاون مع الشركات المحلية، ودعت المحافظ الشركات للمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدة أهميتها في تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وفى كلمته أكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة سوق اليوم الواحد تأتي ضمن خطة وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأضاف أن السوق يمثل فرصة لتشجيع المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.





من جهتها، أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالسوق، ووصفتها بأنها خطوة مهمة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز التنمية في القطاع التجاري، أن السوق يعكس جهود الدولة لتحقيق التوازن السعري وتحسين جودة الحياة للمواطنين. ودعت المحافظ المواطنين إلى زيارة السوق والاستفادة من العروض المميزة، مؤكدة حرص الدولة على توفير حياة كريمة لجميع المصريين.

يُذكر أن مبادرة سوق اليوم الواحد انطلقت في عدة محافظات، مستهدفة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين. وقد شهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا، ما يعكس نجاحها في تلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة.

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