خطوة أخيرة لـ معلول قبل عودته لتدريبات الأهلي الجماعية

يخضع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبعض القياسات البدنية الأخيرة علي هامش مران الفريق الجماعي من أجل منح الضوء الأخضر للجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بشأن عودته إلى التدريبات الجماعية وإعلان جاهزيته.

واستقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بالمغربي أشرف داري أساسيًّا في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بعد إعلان جاهزية اللاعب فنيًّا وبدنيًّا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي مؤخرًا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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