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رياضة

كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلي: دعمكم أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى

كولر، فيتو
كولر، فيتو

حرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة لجماهير القلعة الحمراء وذلك عقب الخسارة الأخير أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

وكتب كولر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحن نتفهم خيبة أملكم ونشعر معكم، لقد بذل فريقنا قصارى جهده في المباراة الأخيرة، ولكن في بعض الأحيان لا يكون ذلك كافيًا لتحقيق النتيجة التي نريدها جميعًا. 

وتابع: الأخطاء جزء من كرة القدم تمامًا كما هي جزء من الحياة، قد بذل كهربا وعمر كمال وخالد عبد الفتاح وجميع اللاعبين الآخرين قصارى جهدهم وتحملوا مسؤولية الفريق. 

وأضاف: على الرغم من أن الكرة لم تدخل المرمى هذه المرة، يجب ألا ننسى كم مرة أظهر هؤلاء اللاعبون شغفهم وجهدهم في الماضي، مما جعلنا فخورين.

وواصل: "أنتم أيضًا تقدمون أفضل ما لديكم كل يوم في العمل أو في حياتكم اليومية، ومع ذلك، لا تسير الأمور دائمًا على ما يرام، الأمر نفسه ينطبق على لاعبينا فهم يقاتلون بكل قلوبهم، لكنهم بشر، تمامًا مثلنا جميعًا.

واستكمل: الآن حان دورنا للوقوف إلى جانبهم وإظهار معنى الوحدة الحقيقية، فقط معًا، كفريق وكمشجعين، يمكننا التغلب على اللحظات الصعبة والخروج أقوى.

واختتم: دعمكم أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، معًا نحن أقوياء، أفضل مشجعين على الإطلاق. 

 

الأهلي يكشف تطورات عودة محمد عبد المنعم 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي آخر تطورات عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المحترف حاليا في صفوف فريق نيس الفرنسي إلى الأهلي.

وقال المصدر إن المفاوضات بين النادي الأهلي ونيس الفرنسي ما زالت جارية بشأن انتقال محمد عبد المنعم إلى صفوف المارد الأحمر خلال يناير المقبل أو للمشاركة مع القلعة الحمراء في كأس العالم للأندية المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية. 

كما أكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحب بعودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق المحترف حاليا في صفوف نيس الفرنسي سواء في ميركاتو الشتاء القادم في يناير أو حتى استعارة اللاعب للمشاركة فقط في كأس العالم للأندية القادم في أمريكا، مؤكدا أهمية عودة اللاعب لتدعيم دفاع الفريق. 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الدفع بالمغربي أشرف داري أساسيا في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم بعد إعلان جاهزية اللاعب فنيا وبدنيا. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري الأحد القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن يلتقي  النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

وخسر الأهلي مؤخرا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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