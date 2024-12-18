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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي الإنتركونتيننتال وكلاسيكو فرنسا

ريال مدريد يواجه
ريال مدريد يواجه باتشوكا، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في دوريات أوروبا المختلفة وكأس كاراباو في انجلترا ونهائي كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال

ريال مدريد ضد باتشوكا - الساعة 7 مساء - قناة بى ان سبورت HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني

فياريال ضد رايو فاييكانو - الساعة 10:30 مساءا - قناة.

إسبانيول ضد فالنسيا - الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو

أرسنال ضد كريستال بالاس - الساعة 9:30 مساءً - قناة بى ان سبورت 4 HD

نيوكاسل ضد برينتفورد - الساعة 9:45 مساءً - قناة بى ان سبورت 5 HD

ساوثهامبتون ضد ليفربول - الساعة 10 مساءً - قناة بى إن سبورت 2 HD.

فريق أرسنال، فيتو
فريق أرسنال، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا 

أتالانتا ضد تشيزينا - الساعة 7:30 مساء - قناة Starz Play App

روما ضد سامبدوريا - الساعة 10 مساء - قناة Starz Play App

 مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

موناكو ضد باريس سان جيرمان - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1HD.

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