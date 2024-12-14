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رياضة

آرسنال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

آرسنال وإيفرتون،
آرسنال وإيفرتون، فيتو

انتهت مباراة آرسنال ضد إيفرتون بنتيجة التعادل السلبي، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا دفع باللاعب الشاب لويس سكيلي من البداية، لشغل مركز الظهير الأيسر في فريق آرسنال، فيما عاد جابرييل ماجاليس لتجديد شراكته مع ويليام ساليبا في قلب الدفاع.

بينما جلس على مقاعد البدلاء بعض النجوم، أبرزهم: رحيم سترلينج، جابرييل جيسوس، لياندرو تروسارد، توماس بارتي وجورجينيو.

تشكيل آرسنال أمام إيفرتون

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيلي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق آرسنال المركز الثالث برصيد 30 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ارتفع رصيد إيفرتون إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

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