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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي إنتركونتيننتال

ريال مدريد الإسباني،
ريال مدريد الإسباني، فيتو

إنتركونتيننتال، يستعد فريق باتشوكا المكسيكي لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية لبطولة كأس الأندية للقارات، التي تقام في ضيافة العاصمة القطرية الدوحة. 

وتمكن باتشوكا من حصد كأس التحدي في نصف النهائي على حساب النادي الأهلي والتأهل للمباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد في نهائي  كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويتواجد مباشرة بالمباراة النهائية، وذلك على عكس الأندية التي شاركت في النسخة الحالية من بطولة.

باتشوكا يتخطى الأهلي في نصف النهائي

ونجح باتشوكا المكسيكي في تحقيق الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية مساء السبت الماضي، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات “إنتركونتيننتال”.

فريق باتشوكا المكسيكي، فيتو
فريق باتشوكا المكسيكي، فيتو

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتر كونتيننتال 2024

ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس إنتر كونتيننتال 2024 غدا الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري على ملعب لوسيل الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مكافآت بطولة الإنتركونتننتال 

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كل من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي. 

فيما ضمن النادي الأهلي الحصول على 2 مليون دولار بعد صعوده للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار. 

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