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وكيل صحة قنا يكشف تفاصيل حريق مستشفى الصدر وآخر تطورات حالة المصابين (فيديو)

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

كشف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، تفاصيل حريق مستشفى الصدر الذي نشب في أحد العنابر مساء أمس الثلاثاء.

وقال في تصريحات خاصة لفيتو، إنه على الفور تم توجيه المختصين لموقع الحريق وتم إبلاغ غرفة العمليات بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة الي أنه انتقل برفقته فريق غرفة الأزمات بالمديرية إلى موقع الحادث وتم السيطرة على الحريق.

وأضاف أنه تم إخلاء مستشفى الصدر من نزلاء العنبر الذي اندلع به الحريق ونلقهم إلى مستشفى قنا العام.

وأكد أن الحماية المدنية كان لها دور كبير في إنقاذ الموقف، ومنع امتداد الحريق للغرف المجاورة.

وأوضح أن نقل النزلاء إلى مستشفى قنا العام كان بشكل إجراء احترازي للحفاظ على أرواح المرضى، مؤكدًا أن باقي أقسام المستشفى تعمل بكامل طاقتها.

وأشار إلى أن العناية المركزة لم تتأثر بالحريق والحالات جميعها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم.

وأوضح أن الحالات التى تم نقلها إلى قنا العام مستقرة وخلال ساعات سوف يتم خروج أغلب الحالات.

وقدم وكيل صحة قنا، الشكر لجميع المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الذي انتقل إلى موقع الحريق وتفقد المصابين، ووجه بتقديم كامل الدعم للمرضى والمديرية لتقديم كافة ما يلزم.

كما وجه رسالة طمأنينة لاهالى المحافظة بأن الوضع مستقر، مطالبا بتوخي الحذر من نقل الشائعات المغرضة ولايوجد اي حالات وفيات.

وأوضح أن سلطات التحقيق تمارس دورها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب الحريق.

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