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خارج الحدود

استمرت 20 دقيقة، قوات إسرائيلية تنفذ عملية إنزال مجهولة الهدف قرب موقع عسكري في سوريا

إنزال جوي، فيتو
إنزال جوي، فيتو

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية إنزال جوي لمدة 20 دقيقة قرب موقع عسكري في محيط العاصمة دمشق، وغادرت دون أن يعلم أحد المهمة التي تمت.

 

هبوط مروحية إسرائيلية قرب موقع عسكري في سوريا

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن مروحية إسرائيلية هبطت بالقرب من موقع عسكري بمحيط العاصمة السورية “دمشق” مساء أمس الإثنين، وغادرت المكان بعد وقت قصير.

 

وذكرت وكالة سبوتنيك، نقلًا عن مصدر سوري،  أن جنودًا إسرائيليين دخلوا إلى الموقع العسكري وغادروا المكان بعد ما يقارب 20 دقيقة، وغادرت باتجاه الجنوب السوري.

 

ولم يكشف المصدر المتحدث للوكالة الروسية، عن سبب هبوط المروحية الإسرائيلية كما أن الإعلام العبري لم يسلط الضوء على الموضوع.

 

فتح ملف رفات إيلي كوهين الجاسوس الإسرائيلي

وعقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، سلطت وسائل إعلام عبرية وعربية في الأيام الماضية الضوء على ملف رفات إيلي كوهين الجاسوس الإسرائيلي الذي أعدمته دمشق في العام 1965.

 

وقالت وسائل الإعلام إنه وبعد مرور نحو 60 عامًا على إعدامه علنا بساحة المرجة وسط العاصمة السورية دمشق، لا تزال إسرائيل تسعى جاهدة لاسترجاع رفات جاسوسها الشهير.

 

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فى نسخته الإنجليزية، أن تل أبيب تسعى إلى استغلال الأوضاع الراهنة في سوريا للبحث عن مكان دفن جاسوسها إيلي كوهين وجنودها المفقودين.

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دمشق إنزال جوي مروحية اسرائيلية العاصمة السورية الجنوب السوري إيلي كوهين

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