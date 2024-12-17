إجراءات وحالات التحفظ على سيارات المعاقين المضبوطة.. تعرف عليها

ترصد فيتو لقرائها، إجراءات وحالات التحفظ على السيارة المضبوطة، من قبل الأجهزة الأمنية بارتكاب قائدها مخالفة نسردها وفي التقرير التالي..

أولا- الطرق التي يتم بها استرداد السيارات المحرزة

-يقدم طلب استرداد سيارة محجوزة على ذمة قضية، مقدم إلى المحامى العام للنيابة التي أصدرت قرار بالتحفظ على السيارة.

-بعد تقديم الطلب تأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم ما لم يكن لجهة المرور مانع.

-يتم الفحص لدى جهة المرور للسيارة وترخيصها قبل الموافقة علي تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم.

ثالثا-ضوابط التحفظ على السيارات

-يتم التحفظ على السيارة المضبوطة متى كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضي مصلحة التحقيق التحفظ عليها أو تكون محلًا للمصادرة قانونًا وجوبيًا أو جوازيًا

- يتم إعداد سجل خاص بكل نيابة جزئية وآخر بالنيابة الكلية تقيد السيارات المتحفظ عليها، تثبت فيه بيانات السيارة ورقم القضية الخاصة وموضوع الاتهام المنسوب لمالكها أو غيره وتاريخ التحفظ عليها ومكان إيوائها، وتخطر النيابة الكلية لقيد السيارة بدفترها المماثل مع إخطارها بما قد يستجد بشأن التحفظ على السيارة للتأشير به في الدفتر الخاص.

-تكليف المهندس الفني المختص في المرور أو لجنة فنية بفحص السيارة، وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيًا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان أمين كلما أمكن ذلك.

- إذا طلب مالك السيارة من النيابة تنفيذ قرار التحفظ عليها داخل أحد أماكن الإيواء المُخصصة لذلك على نفقته الخاصة، تقوم النيابة الجزئية بفحص الطلب ويصرح بإيداع السيارة داخل أحد الجراجات المخصصة لهذا الغرض على نفقة مالكها متى كان ذلك لا يضر بمصلحة التحقيق ويكون تسليم السيارة إلى مكان إيوائها على سبيل الأمانة بالإيصال اللازم مع إرفاقه بالسجل الخاص وتحفظ رخصة السيارة بالنيابة المختصة.

- إخطار إدارة النيابات، فور الضبط بمذكرة تفصيلية بظروف ضبط السيارة وبياناتها ترفق به صورة من التقرير الفني وعليهم متابعة التصرفات في القضية المضبوطة على ذمتها السيارة وإخطار إدارة النيابات بما يتم فيها من تصرفات.

-يتم إيفاد مندوب بصفة دورية على فترات متقاربة، لمتابعة حالة السيارات المتحفظ عليها بأماكن إيوائها بدائرة كل نيابة جزئية واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها.

- يمتنع على النيابات استعمال السيارات المضبوطة، ولو في الأعمال المصلحية إلا بموجب كتاب من مدير إدارة النيابات بعد موافقة النائب العام.

ثالثا -مخالفات تتسبب في التحفظ على السيارة المعاقين وسحبها

- فساد الأوراق أي أن المالك يبيع جواب تخصيص السيارة، وفي حالة ثبوت هذه المخالفة يتم التحفظ على السيارة وتحميل المبالغ المالية المعفاة من الضريبة الجمركية عليها.

- قيادة السيارة من قبل المرافق دون وجود المعاق داخلها وبالتي يتم سحب رخصة القيادة والتسيير وتوقيع مخالفة على السيارة وفي حال التأكد من أن السيارة بحوزة المالك أي المعاق يتسلمها بعد دفع الغرامة.

-استخدام السيارة المعفاة من الجمارك في غير الغرض المخصص لها، أي يؤجرها المستفيد، وبالتالي يتم التحفظ على السيارة وتوقيع غرامة كبرى في حال التأكد أنها بحوزة المعاق يتم إعادة للمالك بعد دفع الغرامة.

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