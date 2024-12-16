الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 990 قضية تموينية في حملة مكبرة بالجيزة

ضبط أغذية فاسدة في
ضبط أغذية فاسدة في الجيزة، فيتو

وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملة مكبرة لضبط الأسعار والتفتيش البيئي على المحلات المخالفة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من الأغذية الفاسدة من جبن ولانشون ومواد غذائية،  من مختلف المنتجات بعدد من السلاسل التجارية الشهيرة بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور  وتم مصادرة المضبوطات وجار إحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

كما حررت قوات مباحث التموين  ٩٩٠ محضر قضية تموينية في دوائر قسمي شرطة إمبابة والوراق  تضمنت (إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

القبض على صاحب محل لبيع اللحوم بدائرة مركز شرطة البدرشين

 

ألقت قوات مباحث تموين الجيزة القبض على صاحب محل لبيع اللحوم بدائرة مركز شرطة البدرشين وذلك عقب أن تمكنت بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بمحافظة الجيزة من ضبط 2.250 طن لحوم مجهولة المصدر تستخدم  للفرم لعمل الحواوشى داخل محل بقرية العزيزية بدائرة مركز شرطة البدرشين خلال حملة مشتركة،  وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وتحرر المحضر اللازم وجار إحالة المتهم للنيابة العامة.

كما تمكنت أيضا مباحث التموين  من  ضبط صاحب محل لبيع الدواجن عقب ضبط  5 طن من جلود وعظم ودهون الدواجن لتصنيع لحوم اللانشون والبرجر والسجق غير صالحة للاستهلاك
اتمسكت  بمخزن بدائرة قسم شرطة الوراق الجيزة وتحررت المحاضر اللازمة وأحالت المتهمين للنيابة العامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لمباحث التموين بمديرية امن الجيزة الاغذية الفاسدة شرطة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

لحظة اندلاع حريق في شقة بمصر القديمة ومصرع أم وطفليها (فيديو)

الخال مبقاش والد، عامل يقتل نجل شقيقته بطلق ناري في الوراق لخلافات مالية

إصابة 4 موظفين ببنك شهير في الدقي بالتسمم

ضبط المتهمين بالسطو على مكتب محاسبة بالهرم وسرقة أوراقه وبيعها بالكيلو

عاملة في دعوى طلاق: "مرضي أظهر معدنه الحقيقي واستدنت علشان أأكل أولاده وفي الآخر طردني من البيت"

إنقاذ 6 أشخاص إثر غرق مركب في نهر النيل بالجيزة

بسبب 50 ألف جنيه، مشاجرة بين شقيقين وأبنائهما تسفر عن قتيل ومصابين

تسيير حركة المركبات بالدائري الأوسطي بأكتوبر بعد رفع آثار انقلاب تريلا

الأكثر قراءة

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16 -12- 2024 في مصر

ارتفاع الخيار والباذنجان، أسعار الخضار اليوم الإثنين في سوق العبور

أول تعليق من ميشالاك بعد صناعة هدف الزمالك أمام المصري

حبس 4 تجار مخدرات بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة الاتجار

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الجزائر (فيديو)

منوعات

المزيد

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ؟

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية