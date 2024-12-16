تحرير 990 قضية تموينية في حملة مكبرة بالجيزة

وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، حملة مكبرة لضبط الأسعار والتفتيش البيئي على المحلات المخالفة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من الأغذية الفاسدة من جبن ولانشون ومواد غذائية، من مختلف المنتجات بعدد من السلاسل التجارية الشهيرة بدائرة مركز شرطة بولاق الدكرور وتم مصادرة المضبوطات وجار إحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما حررت قوات مباحث التموين ٩٩٠ محضر قضية تموينية في دوائر قسمي شرطة إمبابة والوراق تضمنت (إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ألقت قوات مباحث تموين الجيزة القبض على صاحب محل لبيع اللحوم بدائرة مركز شرطة البدرشين وذلك عقب أن تمكنت بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بمحافظة الجيزة من ضبط 2.250 طن لحوم مجهولة المصدر تستخدم للفرم لعمل الحواوشى داخل محل بقرية العزيزية بدائرة مركز شرطة البدرشين خلال حملة مشتركة، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وتحرر المحضر اللازم وجار إحالة المتهم للنيابة العامة.

كما تمكنت أيضا مباحث التموين من ضبط صاحب محل لبيع الدواجن عقب ضبط 5 طن من جلود وعظم ودهون الدواجن لتصنيع لحوم اللانشون والبرجر والسجق غير صالحة للاستهلاك

اتمسكت بمخزن بدائرة قسم شرطة الوراق الجيزة وتحررت المحاضر اللازمة وأحالت المتهمين للنيابة العامة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.