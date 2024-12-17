الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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اقتصاد

لأول مرة بمعرض "نبيو"، لوحات فنية مطعمة بالذهب والفضة تبدأ من 8 آلاف جنيه

ذهب، فيتو
ذهب، فيتو

معرض “نبيو”، قالت هنا جواد إحدى المشاركين على هامش معرض نبيو 2024 للذهب،  لأول مرة الفن التشكيلي يشارك فى المعرض هذا العام من خلال لوحات فنية مطعمة بالذهب والفضة، وتلك فلسفة عدد من المشاركين من الفنانين التشكيليين رغبة بإضفاء قيمة للوحات الفنية من خلال التطعيم بالذهب والفضة.

وأضافت جواد أن اللوحات تتميز بالطابع الشرقي والفرعوني، مشيرة إلى أن الأسعار تتفاوت من 8 آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيه، وهو الأمر الذى لاقى قبول من الزائرين للمعرض.

معرض نبيو للذهب 2024

 واصل معرض نبيو للذهب 2024، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، فعالياته لليوم الثالث على التوالي والأخير، والذي يشهد  مشاركة 31 عارضًا و49 علامة تجارية مصرية، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

جدير بالذكر يتميز معرض نبيو للذهب هذا العام بعرض مجموعة مميزة من المشغولات الذهبية والأفكار المبتكرة ذات الطابع المصري الأصيل الذي يحمل عبق التاريخ الإسلامي والفرعوني، بالإَضافة إلى مجموعة متميزة من الأحجار الكريمة والألماس، وكذلك المشغولات الفضية التي برزت بشكل كبير بالمعرض هذا العام.

كما شهد المعرض إقبالا كبيرا خلال اليومين الماضيين من الزائرين سواء تجار أو شركات تعمل في صناعة وتجارة الذهب، وبعض الجمهور المصري والعربي، وعدد من مصممي الذهب والمجوهرات حول العالم.

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